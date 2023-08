Poškodila dva kľúčové cestné mosty: Ukrajinská armáda potvrdila, že zasiahla zásobovacie trasy Ruska na Krym

Ukrajinská armáda v pondelok potvrdila, že v nedeľu zasiahla útokmi dva cestné mosty spájajúce Krymský polostrov s časťami južnej Ukrajiny, ktoré okupuje Rusko. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice CNN.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ukrajinské útoky zasiahli kľúčové trasy pre Rusko a to Čonharský most spájajúci Chersonskú oblasť s Krymom a menší most vedúci na Krym z ukrajinského mesta Heničesk, uviedli ukrajinské ozbrojené sily na platforme Telegram. Polostrov Krym si Rusko protiprávne anektovalo v roku 2014.



Ruskom podporované úrady na Ukrajine a ruské štátne médiá už skôr informovali, že za útoky na mosty je zodpovedný Kyjev. Moskvou dosadený šéf okupovaných území v Chersonskej oblasti obvinil Ukrajinu, že pri útokoch použila Britániou dodané rakety Storm Shadow.

Tieto presné ukrajinské útoky na dva dôležité mosty „zrejme značne narušia logistiku“ a zásobovanie ruskej inváznej armády na Ukrajine, uviedol v pondelok v najnovšej správe o konflikte americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Citoval ho portál britského denníka The Guardian.

Ruské zdroje zverejnili zábery zachytávajúce „značné škody“ na Heničeskom moste a uviedli, že časť mosta sa zrútila. Čonharský most bol podľa záberov ruských zdrojov poškodený „mierne“, napísal ISW.

„Nie je jasné, ako rýchlo budú ruské úrady schopné opraviť Čonharský most, a rovnako nie je jasné ani to, či už Rusi opravili Čonharský železničný most, ktorý ukrajinské sily poškodili 29. júla,“ píše ISW a dodáva, že opraviť poškodenie mosta ponad Heničeský prieliv bude zrejme Rusom trvať výrazne dlhšie.

Niektoré trasy, ktoré bude ruská armáda nútená použiť, sú bližšie k ukrajinským pozíciám v hornom úseku Chersonskej oblasti a v mnohých prípadoch aj na dosah delostrelectva na západnom brehu rieky Dneper ovládanom Ukrajincami, píše ISW.

The AFU’s Strategic Communications Directorate officially confirmed the strikes on bridges in Crimea. https://t.co/vCVn6DduAU pic.twitter.com/qGFTy6Cuy0 — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2023

Ruské sily môžu podľa ISW znížiť riziko ukrajinskej paľby v tejto oblasti tak, že využijú pomalšie a menej vhodné vidiecke cesty. Zníženie rizika však zároveň bude znamenať pomalšiu a zložitejšiu logistickú podporu.