Ukrajinci zasiahli ďalšiu významnú ruskú loď. Tentoraz ide o tanker SIG, na ktorý boli uvalené sankcie

Ukrajinský námorný dron zasiahol v noci na sobotu približne 30 námorných míľ od Kerčského prielivu ruský tanker. V dôsledku toho bola dočasne zastavená doprava na strategickom Krymskom moste spájajúcom anektovaný polostrov Krym s Ruskom, informovali agentúra AFP a britská stanica BBC, ktoré sa odvolávajú na informácie ruských médií.

Tanker bol pri útoku poškodený a na miesto dorazili dva remorkéry, uviedla štátna tlačová agentúra TASS. Z lode, na palube ktorej bolo 11 ľudí, nevytieklo žiadne palivo. Denník The Moscow Times identifikoval plavidlo ako tanker SIG, na ktorý sa vzťahujú americké sankcie za dodávku leteckého paliva ruským silám v Sýrii, podporujúcim prezidenta Bašára Asada.

And some were sure it was just hot air that Ukraine vowed to attack Russian warships and cargo navigation in the Black and the Azov seas.

Again, it’s a game two can play. pic.twitter.com/dAnvTh9dTN

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) August 5, 2023