Poriadne sa pri nich zabavíte. Toto sú najlepšie komédie roku 2024

Bude to znieť ako klišé, no rok ubehol ako voda a v kinematografii to bolo poriadne vzrušujúce. Mnohé kvalitné filmy alebo seriály vám pravdepodobne ušli, takže je najvyšší čas tieto neresti doháňať. A my vám v tom veľmi radi pomôžeme. Už tradične sme zhrnuli to najzaujímavejšie a pripravili pre vás náš výber top 10 naprieč žánrami, kinom, ale aj streamovacími službami. Vychádzali sme z našich dojmov, no pomohli si hodnoteniami slovenských aj českých divákov alebo zverejnenými nomináciami na Zlaté Glóbusy. Začnime komédiami.

Kým niektoré z nich sú jednoducho oddychovkami, ktoré si nepochybne svoje publikum nájdu, a to aj napriek nižším hodnoteniam, ďalšie kombinujú prvky komédie s inými žánrami. A sú medzi nimi aj také, o ktorých ste možno ani len nepočuli. Tak šup obliecť si tepláky, pod deku a ideme na to!

#10 Our Little Secret

ČSFD: 48 %

Začneme zľahka. Naozaj. Ak ste si v tomto predvianočnom období zapli Netflix, možno na vás vyskočila novinka s obľúbenou herečkou Lindsay Lohan v hlavnej úlohe a sympatickým Ianom Hardingom po jej boku. Our Little Secret sa odohráva počas Vianoc. Ústrednou dvojicou je bývalý pár, ktorý má za sebou spoločnú minulosť a po rokoch sa opäť stretáva. Ale nebol by to osud, keby ich nedal dohromady v tej najnevhodnejšej situácii — narazia totiž na seba počas vianočnej návštevy doma u rodičov svojich terajších partnerov, ktorí, ako zisťujú, sú súrodencami. O tom, že sú naši dvaja ústrední hrdinovia „starí známi“, však nikto z prítomných ani len netuší.

#9 Incoming

ČSFD: 55 %

Na obrazovkách tejto streamovacej služby ešte zostaneme — máme pre vás oddychovku z tínedžerského prostredia. Povedzme si pravdu, podľa toho, čo vidíme v amerických filmoch o dospievaní, by sme sa za žiadnu cenu na miestnej strednej ocitnúť nechceli. Štvorica chlapcov z komédie Incoming však také šťastie nemala a prvý týždeň na novej škole pre nich nie je jednoduchý. Čaká ich párty a príležitosť zabojovať o dievčatá svojich snov. Po uvedení sa stala na Netflixe medzi Slovákmi hitom, niektorí ju dokonca prirovnali k ikonickým Prcičkám. Aj keď za nás to tak úplne nie je…

#8 Miluje ma, nemiluje ma / Anyone but You

ČSFD: 60 %

Prejdime na streamovaciu službu Max. Hlavným ťahúňom komédie Miluje ma, nemiluje ma je nepochybne herečka Sydney Sweeney, ktorú môžete dobre poznať napríklad zo seriálu Euphoria. Snímka ukazuje dvojicu, ktorá si spoločne vyrazí, no ráno sa ich cesty nerozdelia najlepšie. Zhodou osudu sa stretávajú na svadbe v Austrálii a napriek vzájomným škriepkam začnú predstierať, že tvoria pár, aby mali pokoj od dotieravých blízkych. Isto už asi tušíte, ako to skončí, a že to nezostane len pri predstieraní. Ale to vôbec nevadí…

