Populárne bratislavské bistro, kde ste si mohli posedieť s alpakami, na známej adrese končí. Dôvodom sú nezhody s majiteľom

Koncept bistra s názvom Bite&Byte si mnohí Bratislavčania mimoriadne obľúbili. Jeho popularita presiahla aj hranice hlavného mesta a dôvodom boli, okrem iného, unikátne raňajky v spoločnosti alpák. Tie sa stali virálnymi na sociálnych sieťach a v spojení s príjemným priestorom či kvalitnou gastronómiou vytvorili úspešný projekt. Na známej adrese ho už však čoskoro nenájdete.

Majitelia sa o nepríjemnú novinku podelili so svojimi sledovateľmi. „S ťažkým srdcom vám oznamujeme, že vzhľadom na neutíchajúce nezhody s majiteľom priestoru sme sa rozhodli skončiť s naším konceptom Bite&Byte na Plynárenskej ulici 3E,“ uviedli v príspevku. Zákazníkom zároveň poďakovali za priazeň a spoločné zážitky, pričom klientov, ktorí u nich mali aktívne rezervácie, ubezpečili, že ich čoskoro budú kontaktovať.

“Vnímame jedlo a nápoje ako nástroje na zlepšenie kvality života. Našou misiou je zmeniť spôsob často nezdravého stravovania, ktoré má na svedomí aj malá flexibilita trhu a nedostatočné prispôsobenie gastroprevádzok individuálnym potrebám ľudí,“ povedali majitelia na margo myšlienky, vďaka ktorej celý projekt vznikol. Dobrou správou je, že koncept Bite&Byte nezatvára svoje brány definitívne.

„Toto však nie je koniec, ale nový začiatok – Pripravujeme nový priestor, kde sa opäť stretneme pri skvelom jedle, eventoch, drinkoch a dobrej káve,“ dodali v príspevku na sociálnej sieti. Kde konkrétne sa budú sťahovať a s akou víziou v nových priestoroch otvoria, zatiaľ nešpecifikovali.

V Bratislave bude reštaurácia za 3 milióny eur

Bratislavské gastro by už čoskoro mala obohatiť nová reštaurácia s názvom DOCK7. Stojí za ňou gigant Medusa Group, ktorý zastrešuje značky ako Primi, Mint, Klubovňa, Werk či vďaka franšíze aj Wagamama. Ako sme vás len nedávno informovali, svoju flotilu najnovšie rozšíri o unikátne spojenie reštaurácie a pivovaru. Nachádzať sa bude v prestížnej bratislavskej lokalite na nábreží Dunaja.

Konkrétne pôjde o industriálnu budovu Sklad 7, ktorá bola v minulosti vyhlásená za kultúrnu pamiatku. V nedávnej dobe sa zviditeľnila napríklad tým, že sa stala sídlom nového vládneho rezortu.

Prevádzka DOCK7 by podľa dostupných správ mala obsadiť celé nadzemné podlažie budovy. Kapacitne sa doň zmestí približne 280 zákazníkov, pričom ďalších 190 bude podnik schopný poňať v exteriéri. Okrem samotných priestorov by mal byť unikátny aj koncept – ten spojí reštauráciu s moderným pivovarom. Zároveň v týchto priestoroch bude možné usporiadať rôzne súkromné eventy s úctyhodnou kapacitou až do 600 ľudí.