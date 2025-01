Pomôže vám omladnúť zadarmo: Biohacker investuje do seba dva milióny ročne, podelil sa však o bezplatný trik

Starnutie je síce prirodzený proces, no nie každý sa s ním dokáže zmieriť a prijať ho. Ukážkou je biohacker, ktorý každý rok investuje obrovské sumy do rôznych procedúr či doplnkov výživy, ktoré ho majú omladiť a spomaliť jeho starnutie. Podelil sa o radu, ktorá pomôže každému.

Chce oklamať starnutie

Ako informuje LADbible, biohacker Bryan Johnson ročne minie 2 milióny dolárov v snahe spomaliť starnutie. Ešte v roku 2013 sa mu šikovným predajom svojej spoločnosti podarilo zarobiť 800 miliónov dolárov. O niekoľko rokov neskôr sa však rapídne začalo zhoršovať jeho zdravie. Tak vznikol Project Blueprint, v rámci ktorého si nechal dôkladne vyšetriť všetky orgány a začal pracovať na zvrátení svojho biologického veku.

Drží sa prísneho denného režimu, dodržiava diétu, berie množstvo doplnkov výživy a tím doktorov pravidelne monitoruje jeho progres. Vraj už keď mal 21 rokov, vedel, že chce nejako vylepšiť svet, v tom čase ale ešte nevedel ako. Neskôr, keď prešiel rozvodom, depresiou aj odchodom od mormónskej cirkvi, sa rozhodol, že sám seba vybuduje nanovo a pokúsi sa žiť naveky.

Toto je najsilnejšia droga, akú má ľudstvo v rukách

Ale keďže nie každý môže na svoje zdravie minúť milióny ročne, podnikateľ prezradil bezplatný spôsob, ako si bežní ľudia môžu zvýšiť šance na dlhší život. Myslí si, že spánok by sme mali brať vážne, dokonca by sa mal stať našou druhou prácou. Čo sa spánku týka, mali by sme mať disciplínu, vždy dodržiavať časové rámce a byť na to hrdí.

Okolo spánku by sa mali točiť aj naše ostatné návyky. Johnson napríklad vie, že ak večer zje ťažké jedlo, kvalita jeho spánku bude nanič. Odporúča si dopriať pred spaním 30- až 60-minútové okno, kedy sa vyhýba obrazovkám. Tento čas venuje vyhodnoteniu roho, čo mu robí radosť, starosť a čo v ňom vyvoláva úzkosť. Verí, že spánok je tá najsilnejšia droga, akú má ľudstvo vôbec k dispozícii.