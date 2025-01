Boli najbohatšou rodinou planéty: Vanderbilt vybudoval miliardový biznis zo 100 dolárov, dnes z neho nič neostalo

Vanderbiltovci kedysi patrili medzi najprominentnejšie a najmajetnejšie rodiny Ameriky. Svoj majetok však premrhali, lepila sa na nich jedna kontroverzia za druhou, až napokon padli na samé dno. Ako sa dostali k majetku a ako sú na tom v súčasnosti?

Začínal so 100 dolármi, ktoré si požičal

Ako sa dozvedáme z Forbesu, Cornelius „Commodore“ Vanderbilt odštartoval rodinné podnikanie tak, že si od svojej matky požičal 100 dolárov, zadovážil si loď a v roku 1810 ňou začal prevážať ľudí v okolí Staten Island. Konkurenciu porážal vďaka tomu, že ponúkal nižšie ceny ako ostatní. Pôžičku vďaka úspechu do roka splatil. Podľa Market Realist mal v čase, keď začal podnikať, len 16 rokov. Zo školy odišiel, keď mal len 11, čo sa učenia týka, patril medzi tých slabších.

Svoju pozornosť neskôr zameral na parné lode. Od parných lodí sa zas dostal k vybudovaniu železničného impéria New York Central Railroad. Podarilo sa mu dokonca získať monopol na všetku železničnú dopravu z a do New Yorku a jeho trate viedli po celých Spojených štátoch. Veľmi rýchlo si uvedomil, že železnice sú budúcnosťou prepravy.

Ako informuje web Study, jeho pozornosť v roku 1849 pritiahla zlatá horúčka v Kalifornii. Začal tiež prevážať všetko možné z východného pobrežia k San Franciscu, zvolil však inú trasu ako ostatní, vďaka čomu ju skrátil o dva dni.

Najbohatšia rodina planéty plná škandálov

