Polícia zverejnila autentické video zo zásahu: Ukazuje, ako kukláči vchádzajú do budovy školy a postupujú po nej

Česká polícia už identifikovala všetky obete štvrtkovej streľby na Univerzite Karlovej v Prahe. Minister vnútra Vít Rakušan vo vysielaní ČT24 uviedol, že obetí je 13, štrnástym mŕtvym je páchateľ. Medzi obeťami podľa neho nie je žiaden cudzí štátny príslušník, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Muži zákona neskôr zvrejnili aj autentické video zo zásahu.

Polícia podľa ministra na identifikácii tiel pracovala celú noc. „Poznáme všetkých 14 mŕtvych a ich identitu. Ide o 13 obetí šialeného strelca, jedným mŕtvym je sám strelec,“ upresnil minister. Zároveň dodal, že vyšetrovacia verzia, že útočník je tiež vrahom z muža a jeho dieťaťa v Klánovickom lese, je „maximálne pravdepodobná“.



Jednou z obetí je riaditeľka Ústavu hudobnej vedy Lenka Hlávková. „S hlbokou ľútosťou oznamujeme, že včerajšie nádejné správy sa bohužiaľ nepotvrdili. Na základe overenej informácie od rodiny a s jej dovolením oznamujeme, že naša kolegyňa a riaditeľka Ústavu hudobnej vedy FF UK Lenka Hlávková včerajší útok neprežila,“ napísal ústav piatok na Facebooku.

Na zverejnenom videu zo zásahu je vidieť, ako kukláči prichádzajú na miesto incidentu a vchádzajú do budovy školy. Neskôr postupujú po budove, pomáhajú účastníkom incidentu a nakoniec nachádzajú mŕtveho útočníka na balkóne fakulty. Polícia v súvislosti s tragickou udalosťou prijala v piatok celorepublikové preventívne opatrenie zamerané na školy a mäkké ciele. Upozornila, že v teréne budú aj policajti s dlhými zbraňami.

Do budovy sa dostali o piatich minút

Policajti sa dostali do budovy Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe do piatich minút po tom, ako dostali hlásenie o streľbe. Ako odznelo na piatkovej tlačovej konferencii polície k vyšetrovaniu masovej streľby, následne začali so zásahom proti páchateľovi a postupovali tak, ako mali.

„Keď prišli do budovy, nevýhodou bolo, že nebolo počuť streľbu a tak museli hľadať páchateľa. Od študentov policajti dostali informáciu, že strelec sa pohybuje v horných poschodiach budovy a tam začali prehľadávať priestory,“ povedal jeden z policajných predstaviteľov v úvode tlačovej konferencie.

Neskôr policajti dostali informáciu od kolegov zvonku, že páchateľ na nachádza na streche. Spočiatku mali policajné zložky problém nájsť vstup na strechu, no zakrátko ho našli. „Keď si páchateľ uvedomil, že sa okolo neho uťahuje slučka, zvolil štandardný postup v týchto prípadoch a spáchal samovraždu,“ dodal policajný predstaviteľ.

Podľa riaditeľa pražskej polície Petra Matějčeka musela polícia zaistiť daný perimeter. „Objavovali sa informácie, že páchateľ nie je sám, že má so sebou nejakú slečnu, pána alebo pani. Tieto informácie sa nemôžu podceniť,“ povedal Matějček.