Polial ju benzínom a zapálil. Muž, ktorý svoju manželku zavraždil v priamom prenose, dostal trest smrti

Lhamo bola hviezda čínskych sociálnych sietí. Bývalého manžela, ktorý sa k nej správal násilnícky, nahlásila aj na polícii, tá to však neriešila. Muž ju napokon zavraždil v priamom prenose. Teraz sa dočkal verdiktu. Súd rozhodol, že za svoj čin si zaslúži zomrieť.

Číňan Tang bol odsúdený na smrť po tom, čo súd rozhodol, že je vinný zo zabitia svojej bývalej manželky v priamom prenose počas toho, ako práve naživo vysielala na sociálnej sieti. 30-ročnú Lhamo muž polial benzínom a podpálil ju v septembri minulého roka. Súd ho obvinil zo zámerného zabitia, ktoré bolo vykonané mimoriadne krutým spôsobom, píše portál The Guardian. Navyše, vražda mala aj vážny sociálny dopad.

Vražda mladej ženy bola ukážkou toho, že čínske úrady nedokážu účinne ochrániť obete domáceho násilia. Aj Lhamo bola zabitá po tom, čo niekoľkokrát na polícii oznámila, že sa jej bývalý muž správa voči nej násilnícky a viackrát ju napadol. Tanga pokúsila aj opustiť. Práve kvôli obetiam domáceho násilia došlo aj k zmene v legislatíve. Rozvod by tak pre týrané ženy mal byť jednoduchší, zdá sa však, že nestačí ani to.

Lhamo bola hviezdou na sociálnej sieti Douyin, čo je čínsky ekvivalent TikToku. Sledovali ju tisícky ľudí najmä na juhu a na západe krajiny. Vo svojich videách sa s divákmi delila o momenty zo svojho života, ukazovala im, ako zbiera bylinky, čo varí, či kam chodieva na výlety. O tom, ako sa k nej správa Tang, však nikdy nehovorila. Prípad je o to desivejší, že v domácnosti žili s dvojicou aj ich dve deti, ktoré musela Lhamoc chrániť.

Lhamo sa s Tangom rozviedla dvakrát. Druhýkrát po tom, čo ju muž prinútil k opätovnému sobášu, vyhrážal sa totiž, že ak odmietne, ublíži deťom (prvýkrát sa zosobášili, keď mala Lhamo len 17 rokov), píše The New York Times. Napokon opäť požiadala o rozvod a spolu s deťmi sa pred Tangom ukryla v horách. Súd totiž s rozvodom súhlasil, rozhodol však, že deti zverí Tangovi. Muž ju však napokon našiel. Zaútočil pritom aj na Lhaminu sestru Dolmu.

V septembri minulého roka práve Lhamo naživo vysielala video v kuchyni svojho otca, keď zrazu do miestnosti vstúpil muž. Stovky ľudí, ktorí videlo sledovali, sa stali svedkami toho, ako Lhamo zrazu začala kričať a následne obrazovka potemnela.

Ženu napokon našla na jednotke intenzívnej starostlivosti Dolma. Vážne popáleniny pokrývali až 90 % jej tela. Rodina usporiadala aj verejnú zbierku, aby vládala platiť nákladnú liečbu. Koncom toho istého mesiaca však napokon Lhamo zomrela. Tanga začala polícia vyšetrovať až tri dni po útoku. Zatknutý bol až 10. decembra. Prípad si získal množstvo pozornosti.

Dokonca aj čínsky prezident Xi Jinping sa na konferencii OSN následne vyjadril, že je nevyhnutné hájiť práva žien. Internetom sa začali šíriť výzvy, ktoré upozorňovali na to, že ženy by mali mať možnosť okamžite sa rozviesť s mužom, ktorý ich týra. Výzvy však boli neraz takmer okamžite cenzurované.

