Pacientom zastavoval srdce, aby ich mohol oživovať. Niels Högel bol skutočným anjelom smrti, zabil stovky ľudí

V akomkoľvek zdravotníckom zariadení sa vždy spoliehame na to, že nám lekári, ale aj ďalší personál pomôžu najlepšie, ako budú vedieť. Högel bol však pravým opakom nápomocného zdravotníka. Svojich pacientov zabíjal len preto, lebo sa nudil a aby sa pred kolegami mohol chvastať, ako ich dokáže zachrániť. Na rukách má krv stoviek ľudí.

Vydával sa za hrdinu, no bol jedným z najhorších sériových vrahov



V rodine Nielsa Högela pracovalo v zdravotníctve viacero ľudí, vrátane jeho starej mamy či otca. Niet sa preto čo čudovať, že sa aj Niels rozhodol pre túto kariéru. Množstvo z ľudí, ktorí sa rozhodnú zabíjať, nemajú pekné detstvo. Nejeden sériový vrah vraj prežil kruté týranie, zanedbávanie zo strany rodičov či šikanu zo strany spolužiakov. Nielsovo detstvo však bolo pokojné, bez násilia a nebolo ničím výnimočné, píše USA Today.

Svoju kariéru v zdravotníctve začínal Högel v roku 1999 na klinike na severe Nemecka v Oldenburgu, odkiaľ odišiel v roku 2002. Vedenie nemocnice mu napísalo skvelý odporúčací list, v ktorom vyzdvihovalo jeho usilovnosť, pracovnú morálku a schopnosť konať rýchlo a s chladnou hlavou aj v krízových situáciách. Údajne mal tímového ducha a klinika bola s jeho prácou nadmieru spokojná. Slová chvály však neboli úprimné, klinika sa ho chcela zbaviť.

V roku 2003 sa Niels zamestnal v nemocnici neďaleko Delmenhorstu, kde pracoval do roku 2005. Vraždené chúťky ho však prepadli už v roku 2000 a do roku 2005 zámerne pripravil o život stovky pacientov vo veku od 34 do 96 rokov. Počas tohto obdobia, v roku 2004, sa dokonca aj oženil a narodila sa mu dcéra.

Ako sa Högela podarilo odhaliť? Zdravotník si svoj plán zrejme celkom nepremyslel. Keď totiž začal zabíjať, nemocnica si všimla, že zrazu pribudlo obrovské množstvo pacientov, ktorí utrpeli srdcovú zástavu a bolo nutné oživovať ich, informuje portál The Guardian. Už v roku 2001 sa na klinike konalo stretnutie, ktorého hlavou témou bolo nezvyčajné množstvo pacientov, ktorí utrpeli zástavu srdca. Zúčastnil sa ho aj Högel.

Pristihli ho, ako pacientke podal letálnu dávku lieku

Ako informuje portál NWZ Online, hneď niekoľko lekárov si všimlo, že ak pacient kolaboval, Niels bol takmer vždy pri tom. Högel sa obával, že ho odhalili, na niekoľko týždňov sa preto z nemocnice stiahol, údajne pre chorobu. Počas tohto obdobia zomreli na oddelení, kde pracoval, len dvaja pacienti, čo bolo podstatne menej, ako počas jeho prítomnosti. Množstvo pacientov v jeho rukách sa pritom ocitlo na pokraji života a smrti zo zdanlivo nevysvetliteľných dôvodov.

Dolapiť sa ho však podarilo až v roku 2005 po tom, čo ho pri čine pristihol jeden z jeho kolegov. Videl totiž, ako 63-ročnej žene vpichol letálnu dávku Ajmalínu, lieku, ktorý pôsobí ako antiarytmikum (liek na poruchy srdcového rytmu). Žena na následky predávkovania liekom, ktorý ani nemala predpísaný, zomrela. Napriek tomu vo svojej práci pokračoval ešte niekoľko dní, počas ktorých stihol zabiť ďalšieho pacienta. Okrem Ajmalínu pacientom podával aj Amiodarón, Sotalol, veľké dávky draslíka či lidokaínu, ktorý pôsobí ako anestetikum, píše NPR.

Ukázalo sa, že Niels už roky zámerne podával pacientom vysoké dávky liekov, čo zapríčinilo srdcovú zástavu. Následne pacientov oživoval, aby sa mohol pred kolegami chvastať svojimi schopnosťami priviesť mŕtvych späť k životu. Podľa portálu The Independent si Niels užíval pocit, že sa môže hrať na Boha a má v rukách život pacienta. Naplnila sa aj jeho túžba po uznaní, kolegovia ho skutočne obdivovali a dokonca mu dali prezývku Záchranár Rambo. Keď prišlo na oživovanie pacienta, všetkých jednoducho odstrčil bokom a sám sa ujal záchrany pacienta.

Na rukách má krv desiatok pacientov

Keď ho polícia v roku 2005 zatkla, bol súdený „len“ za vraždu spomínanej 63-ročnej ženy. Neskôr pribudlo obvinenie z ďalšej vraždy a z pokusu o vykonanie dvoch vrážd. Postupne však na povrch vyplávala desivá skutočnosť obludných rozmerov.

Rozsiahle vyšetrovanie podnietilo aj záujem médií a čoraz viac ľudí priznávalo, že ich blízki zomreli v nemocniciach, kde Högel pracoval, za záhadných okolností. Obete postupne pribúdali, telá niektorých pacientov boli exhumované, aby sa zistila pravá príčina ich úmrtia. Pri niektorých to však možné nebolo, keďže ich telá boli spálené v rámci kremácie, alebo boli už v príliš vysokom štádiu rozkladu, následkom čoho boli akékoľvek dôkazy zničené.

Vzhľadom na to, že Högel vyčíňal niekoľko rokov, bolo nutné opätovne prešetriť úmrtia stoviek pacientov. Napokon sa ukázalo, že smrť najmenej 300 môže mať na svedomí jediný zdravotník, ktorého úlohou bolo pacientov chrániť. Počas súdneho procesu sa Niels priznal pôvodne k desiatkam vrážd (psychiatrovi spočiatku povedal o 30 vraždách, neskôr však priznal ďalšie). Ďalších 52, z ktorých bol obvinený, si údajne nepamätá, bolo ich totiž priveľa na to, aby si spomenul na detaily. Pri ďalších pacientoch zas popieral, že by mal s ich úmrtím čokoľvek spoločné.

Ako píše portál BBC, súd ho napokon súdil za zabitie 85 pacientov. Sudca neskôr vyjadril ľútosť nad tým, že vzhľadom na chýbajúce dôkazy nebolo možné dokázať Högelovi viac vrážd a dopriať tak pokoj na duši ďalším desiatkam rodín, ktoré prišli o svojich blízkych. Skutočný rozsah jeho skutkov tak nikdy nebude známy.

Vedenie zariadení odvracalo zrak

Prípad ľudí šokoval nielen kvôli tomu, čo vykonal Högel, padli totiž aj ďalšie obvinenia. Vedenie oboch zariadení, v ktorých zdravotník pracoval, čelí obvineniu z toho, že tak dlho zatvárali oči pred tým, čo sa u nich dialo, aj keď bolo jasné, že niečo nie je celkom v poriadku. Nepomohlo dokonca ani to, že sa na jednom z oddelení, kde Niels pracoval, našli štyri prázdne fľaštičky Ajmalínu, aj keď tento liek ani jeden z lekárov nepredpísal žiadnemu pacientovi.

Högel sa tak zaradil medzi tých najhorších sériových vrahov v Nemecku od povojnových čias. „Vaša vina je nepredstaviteľná, ľudská myseľ len ťažko dokáže pochopiť rozsah tohto zločinu,“ vyjadril sa podľa portálu Deutsche Welle sudca Sebastian Bührmann.

V tom čase 42-ročný Niels Högel bol v októbri v roku 2018 oficiálne odsúdený na dvojnásobné doživotie (po tom, čo si začiatkom roka 2015 vypočul trest za dve vraždy a dva pokusy o vraždu). Dostal ten najprísnejší možný trest, ktorý podľa nemeckých zákonov hovorí, že vzhľadom na mimoriadnu závažnosť vykonaných zločinov, nesmie po 15 rokoch požiadať o prepustenie.

Po tom, čo si beštiálny vrah vypočul svoj trest, vyjadril sa, že svoje skutky z hĺbky duše oľutoval a chce sa ospravedlniť rodinám, ktorým v priebehu rokov spôsobil toľko zbytočného utrpenia. Počas súdnych procesov tvrdil, že si uvedomuje, že to, čo vykonal, je príšerné. Je však otázne, či si to uvedomuje naozaj, alebo sú to všetko len prázdne frázy. Je predsa príšerné, ak niekto zabije jediného človeka, Högel však pripravil o život desiatky, ba dokonca stovky bezbranných pacientov, ktorí nemohli urobiť nič preto, aby sa zachránili.