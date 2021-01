Polárny vortex sa rozpadol. Odborníci varujú, že sa máme pripraviť na extrémne mrazivé dni

Snehu je pomenej a chladné obdobia, počas ktorých by poriadne mrzlo, zvyčajne netrvajú dlho. Už čoskoro sa však možno tuhých mrazov dočkáme. Zasiahnuť nás môže polárny vortex.

Zasiahnuť nás môže chladná vlna

Každý rok profesionáli, ale aj amatéri sledujú, ako sa bude správať masa studeného vzduchu krúžiaca nad arktickými oblasťami. Môže sa totiž stať, že časť studeného vzduchu sa dostane do nižších zemepisných šírok, píše portál National Geographic. V súčasnosti sú v stratosfére nad sibírskou oblasťou teploty pomerne vysoké, stúpli na približne -13°C. K zmenám teplôt v stratosfére dochádza každý rok, tento je však zmena výraznejšia.

Kvôli tomuto otepleniu sa narušila rovnováha polárneho vortexu, masa vzduchu sa rozdelila na dve časti. Jedna časť siaha nad Severnú Ameriku a druhá sa tiahne ponad Európu. Studená vlna by nás mohla zasiahnuť už v najbližších dňoch a trvať by mohla do februára.

Mase vzduchu, ktorá po celý rok krúži okolo Zeme v troposfére, sa hovorí cirkumpolárny vortex. O 17 až 50 kilometrov vyššie sa nachádza stratosférický polárny vortex, ktorý je zvyčajne menší ako vortex nachádzajúci sa nižšie. Otáča sa v smere zo západu na východ nad Severným pólom. Počasie môžu ovplyvniť oba systémy, avšak vortex nachádzajúci sa v stratosfére môže zapríčiniť, že nám bude poriadna zima.

Akú úlohu v tom zohrávajú klimatické zmeny?

Ako sme spomínali, 4. januára sa odborníkom podarilo v stratosfére nad sibírskou oblasťou zachytiť prudké oteplenie. Takéto výkyvy je možné pozorovať približne každé dva roky, no meteorológovia ešte ani dnes celkom presne nevedia, prečo k nim dochádza. Ak však vplyvom tohto javu dôjde k narušeniu rovnováhy, niektoré oblasti v Severnej Amerike, ale aj v Európe či v Ázii, môže zasiahnuť vlna extrémne studeného arktického vzduchu. Napríklad, v roku 2019 bolo v Chicagu na moment chladnejšie ako na Severnom póle.

Aby toho nebolo málo, vedcom komplikujú predpovede aj klimatické zmeny, píše portál UCAR. Počas posledných 30 rokov sa arktické oblasti otepľovali omnoho rýchlejšie, ako zvyšok sveta. To vedie k rýchlemu roztápaniu ľadovcov, ako aj ku strate ľadu v moriach. Odborníci si myslia, že aj to zapríčiňuje, že je polárny vortex menej stabilný, priamu súvislosť sa im však zatiaľ nájsť nepodarilo.

Strata ľadu spôsobuje, že arktické vody sa ohrievajú rýchlejšie a teplo sa následne uvoľňuje späť do atmosféry, následkom čoho sa v nej tvoria masy teplého vzduchu. Sú však potrebné ďalšie výskumy, ktoré pomôžu vedcom zistiť, ako klimatické zmeny vplývajú na vzorce počasia.