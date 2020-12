Hladina Kaspického mora klesá: Časť vodnej hladiny môže nahradiť súš veľká ako Portugalsko

Dôkazom je stav Kaspického mora, ktorého hladina by v priebehu tohto storočia mohla klesnúť až o 9 metrov. Aj tento odhad je však podľa vedcov pozitívny a situácia môže byť ešte horšia.

Kaspické more je v ohrození

Kaspické more je tým najväčším jazerom na svete, je však možné, že to takto už dlho neostane. Už teraz je totiž badateľné, ako negatívne naň vplývajú klimatické zmeny, píše portál The Conversation. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise International Journal of Climatology, hrozí, že ešte v tomto storočí klesne hladina Kaspického mora o 9 až 18 metrov.

To znamená, že Kaspické more sa zmenší až o 25 % a vodnú hladinu nahradí súš, ktorej rozmery by sme mohli prirovnať k rozmerom Portugalska. Ako informuje časopis Communications Earth & Environment, ak k tejto pohrome dôjde, bude podobná tej, ktorá sa odohrala len o kúsok ďalej. Aralské jazero, ktorému sa predtým hovorilo aj Aralské more, totiž taktiež prudko vysychá a jeho budúcnosť je neistá.

Do 10 rokov klesne hladina až o meter

Už teraz hladina Kaspického mora klesne podľa časopisu Geophysical Research Letters každoročne o 7 centimetrov. Ak to však takto pôjde ďalej, do 5 rokov klesne hladina o 40 centimetrov a o 10 rokov klesne hladina najmenej o meter. Kým pobrežné krajiny rátajú s tým, že hladina morí a oceánov do konca tohto storočia stúpne o meter, odborníci rátajú s tým, že hladina Kaspického mora o meter poklesne v oveľa kratšom čase.

Zrejme nikoho neprekvapí, že na vine sú klimatické zmeny. Hladina Kaspického mora totiž závisí od množstva vody, ktoré sem pritečie z riek, najmä z Volgy, avšak aj od množstva zrážok a miery vyparovania. Aj keby z riek stále pritekalo rovnaké množstvo vody, nárast teploty o 3 až 4 stupne zapríčiní, že voda z jazera sa bude vyparovať omnoho rýchlejšie.

Vznikne množstvo ekologických mŕtvych zón

Hladina Kaspického mora už v minulosti prešla prudkými zmenami, píše časopis Marine Pollution Bulletin. Napríklad, pred 10 000 rokmi bola jeho hladina o 100 metrov nižšie, ako je dnes. Okolie jazera však v tom čase vyzeralo celkom inak, ako vyzerá dnes. Napríklad, v jeho okolí neexistovala infraštruktúra, ktorú by to výrazne poznačilo a zvieratá žijúce pri jazere sa jednoducho dokázali prispôsobiť. V tomto prípade však desiatky druhov rastlín a zvierat prežiť nemusia a zmena ovplyvní aj ľudí žijúcich v okolí jazera.

Tam, kde sú dnes relatívne úrodné delty riek, neostane čoskoro nič, pestovanie plodín bude nemožné. Severné a východné pobrežie Kaspického mora je plné rýb a predstavujú bohatý zdroj potravy pre vtáctvo. Ryby, vtáctvo ale aj tulene či iné živočíchy však môžu čoskoro prísť o potravu a o domovy. Už teraz ich na pokraj vyhynutia ženie znečistenie, príliv invazívnych druhov či pytliactvo. V okolí jazera bude vznikať množstvo ekologických mŕtvych zón. Odborníci varujú, že je najvyšší čas sa činiť, možnosti sú však už v súčasnosti obmedzené.