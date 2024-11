Polárny vír bude ako bič: Na Európu sa valí sneženie, poznačte si tento dátum, na jednom mieste sa je na čo tešiť

V kalendároch svieti polovica novembra, Martina sme už oslávili a zostáva nám už len čakať na to, či budú Vianoce na ľade alebo na blate. Možno vás ešte viac zaujíma, ako to bude túto sezónu vyzerať v lyžiarskych strediskách, či už u nás doma alebo aj v obľúbených destináciách, kam Slováci za zimnou dovolenkou vyrážajú. Ako sme vás už informovali, vyhliadky na túto zimu niektorých nepotešia. Ale nepredbiehajme a myslime na to, čo sa udeje v najbližšie dni.

Počasie v Európe čaká zmena. Ako avizuje portál TN s odvolaním sa na web Meteo Giornale, polárny vír už čoskoro ovplyvní náš svetadiel, najmä niektoré jeho časti a prejaví sa aj v podobe sneženia.

Spomína sa konkrétne Veľká Británia, ale napríklad aj medzi lyžiarmi obľúbené Taliansko, ktoré by mal polárny vír zasiahnuť 20. novembra, teda presne o týždeň. Sever očakáva výdatné sneženie, čo by znamenalo, že sa takáto nádielka objaví v Alpách v tejto sezóne prvýkrát. A to by bola skvelá správa.

Na Slovensko dorazilo sneženie

V našich končinách sa už včera objavili prvé snehové vločky a evidentne už dnes bude snežiť na viacerých miestach.

Sneženie očakávajú aj u našich susedov v Česku a Rakúsku. O niečo slabšie snehové zrážky ako u nich, napadnú aj u nás. Ako predpovedá iMeteo, v niektorých regiónoch pôjde najskôr o dážď, ktorý sa postupne zmení na sneh.

Za touto chladnou a bielou zmenou je prechod studeného frontu, ktorý sprevádza chladný vzduch prúdiaci od severu. Aktuálne pokryl už celú Európu a nad našou oblasťou sa táto chladná vzduchová hmota doslova obtáča.

To spôsobilo pokles hranice sneženia, čo si dnes budeme môcť všimnúť aj na Slovensku. O sneženie u nás sa však postará skôr plytká tlaková níž, ktorá sa presúva z Rumunska nad Ukrajinu. Znamená to, že najvyššiu šancu na to, že zažijú padanie snehu, majú ľudia v okolí krajného východu, Košického kraja a aj v oblasti Vihorlatu. Hranica sneženia sa bude pohybovať od 300 do 600 metrov nad morom.