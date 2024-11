Najnovšie predpovede meteorológov mnohých ľudí zaskočili. Vyhliadky na zimu 2024/2025 Slovákov nepotešia

Zima sa pomaly blíži a je to cítiť vo vzduchu, keďže teploty klesli a ľudia začali vyťahovať zimné bundy. Zatiaľ to však na sneh nevyzerá, hoci podľa posledných predpovedí, ako sme vás informovali v článku, počas druhej polovice novembra by sa mal objaviť prvý sneh. Meteorológovia predpokladali, že práve november bude najchladnejší z nadchádzajúcich mesiacov a vyzerá to tak, že je to jediný mesiac, kedy by sme mohli očakávať sneženie.

Ako najnovšie informuje portál SEVERE WEATHER EUROPE, hoci už meteorológovia predstavili viacero modelových predpovedí na tohtoročnú zimu, opäť sa pozreli na vývoj v atmosfére a v oceánoch a zistili, že modelové predpovede sa nezhodujú s tým, čo ukazujú minulé ukazovatele.

Sneženie je nepravdepodobné

Najnovšie predpovede sa zamerali na tri zimné mesiace – december, január a február. Ak sa najprv pozrieme na predpoveď povrchových teplôt v Európe, meteorológovia zistili, že na väčšine kontinentu bude teplejšia zima, ako je obvyklé. To môžeme očakávať vďaka vplyvu systému vysokého tlaku, ktorý sa rozprestiera nad celým kontinentom.

Predpoveď zrážok pre Európu ukazuje suchšie obdobie v dôsledku anomálie vysokého tlaku vzduchu, čo sa týka aj Slovenska. Krajné severné časti kontinentu vykazujú viac zrážok ako zvyčajne, pretože sa predpokladá, že sa nad touto časťou bude pohybovať prúdové prúdenie. Viac zrážok sa očakáva aj nad juhom a juhovýchodom.

Vysoký tlak vzduchu navyše spôsobuje aj podpriemerné snehové zrážky na celom kontinente. Viac sneženia ako zvyčajne sa predpokladá len nad krajnými severnými časťami. Zatiaľ to teda vyzerá tak, že Vianoce budú na blate a nie na ľade a deti si počas zimných prázdnin sneh neužijú.