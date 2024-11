Chystajte sánky, na Slovensko dorazilo sneženie: Viaceré časti krajiny dnes zahalí biela pokrývka

Na Slovensku dlhodobo vládlo takmer idylické jesenné počasie. Krajinu však trápil nedostatok zrážok, čomu by, zdá sa, mohol byť koniec. Už včera sa objavili prvé snehové vločky a evidentne už dnes bude snežiť na viacerých miestach.

Článok pokračuje pod videom ↓

Očakávajte sneženie

Sneženie očakávajú aj u našich susedov v Česku a Rakúsku. O niečo slabšie snehové zrážky ako u nich, napadnú aj u nás. Ako predpovedá iMeteo, v niektorých regiónoch pôjde najskôr o dážď, ktorý sa postupne zmení na sneh.

Za touto chladnou a bielou zmenou je prechod studeného frontu, ktorý sprevádza chladný vzduch prúdiaci od severu. Aktuálne pokryl už celú Európu a nad našou oblasťou sa táto chladná vzduchová hmota doslova obtáča.

To spôsobilo pokles hranice sneženia, čo si dnes budeme môcť všimnúť aj na Slovensku. O sneženie u nás sa však postará skôr plytká tlaková níž, ktorá sa presúva z Rumunska nad Ukrajinu. Znamená to, že najvyššiu šancu na to, že zažijú padanie snehu, majú ľudia v okolí krajného východu, Košického kraja a aj v oblasti Vihorlatu. Hranica sneženia sa bude pohybovať od 300 do 600 metrov nad morom.

Teploty by sa dnes mali pohybovať medzi +4 až +7 °C, vo výške 1 500 metrov najvyššia denná teplota dosiahne -1 °C, píše TASR. Obloha bude počas celého dňa prevažne zamračená, miestami, najmä v horských oblastiach, sa objaví zmenšená oblačnosť. IMeteo upozorňuje aj dnes na hmlu, ktorá bude ráno mrznúca.