Pokles turizmu v Thajsku prospieva živočíchom. K brehom sa vracajú dugongy, žraloky či delfíny

Obmedzenie cestovania a pokles turizmu v dôsledku pandémie nového koronavírusu si v Thajsku užívajú morské živočíchy. Tie sa začínajú objavovať v populárnych destináciách, ktoré obyčajne bývajú plné turistov.

Thajský Úrad národných parkov zverejnil video z dronu, ktorý v plytkých vodách pri ostrove Ko Libong zachytil 30-členné stádo dugongov morských (Dugong dugong). Tieto plaché morské cicavce, ktoré dorastajú do dĺžky 3,4 metra, sa kŕmili morskou trávou a z času na čas vyplávali na povrch, aby sa nadýchli.

Pozorovania dugongov v južnom Thajsku sú v dôsledku ľudského zasahovania a znečistenia mora zriedkavé. „Je to celkom nezvyčajné. Tento druh cicavca je veľmi citlivý na motorové člny a ľudí. Keď sú preč, cítia, že sa môžu slobodne zoskupiť vo väčšej skupine a prísť bližšie k brehu,“ vysvetlil pre agentúru The Associated Press (AP) morský vedec Thon Thamrongnawasawat. V thajských vodách žije okolo 250 jedincov. Krajina vlani zaznamenala najväčší počet úmrtí dugongov.

Neprítomnosť ľudí na plážach využívajú aj ďalšie morské živočíchy

Tento týždeň sa podľa Thamrongnawasawata objavili správy o veľkých skupinách žralokov a skupine delfínov čiernych (Pseudorca crassidens), ktoré sa približujú neobyčajne blízko k brehom na viacerých miestach južného Thajska.

Strážcovia národného parku na ostrovoch Phi Phi zverejnili video, na ktorom vidno 70 – 100 žralokov čiernocípych (Carcharhinus limbatus) v plytkých vodách známej Maya Bay. Skupinu 10 až 15 delfínov čiernych zase spozorovali pri turistickom ostrove Koh Lanta, pričom to bolo po vôbec prvý raz v danej oblasti.

Minimálna ľudská aktivita prospieva aj morským korytnačkám

Ako informuje televízia CNN s odvolaním sa na Kanokwana Homcha-aia z nadácie Mai Khao Marine Turtle Foundation, na niektorých thajských plážach zaznamenali najväčší počet korytnačích hniezd za mnoho rokov. Na obľúbenom ostrove Phuket našli podľa Homcha-aia 11 hniezd, čo je najviac za uplynulých 20 rokov.