Pohoda predstavila ďalšie veľké meno: Trenčianske letisko navštívi krstný otec punku, jeho najväčšie hity pozná každý

Krstný otec punku, jeden z najznámejších hlasov sveta, držiteľ Grammy za celoživotné dielo, člen Rock’n’rollovej siene slávy, nesmrteľná kultúrna ikona, chlapík bez trička. Iggy Pop sa po 19 rokoch vracia na Slovensko, aby nám v júli na trenčianskom letisku predviedol, ako vyzerá skutočný chtíč po živote.

Článok pokračuje pod videom ↓

Keď v roku 1967 Iggy Pop spoluzakladal punk-rockovú kapelu The Stooges, ešte netušil, že si ho svet bude pamätať najmä pre jeho bohatú solo kariéru. Hoci sa k domovskej kapele niekoľkokrát vrátil, pod svojím umeleckým menom vydal až neuveriteľných 19 platní. Akoby mu však stále chýbali hudobní “parťáci” na tvorbu, a tak sa spájal s mnohými. Zo všetkých môžeme spomenúť Kate Pierson z kapely B-52’s, Josha Homma z Queens Of The Stone Age či dlhoročného kamaráta Davida Bowieho.

Svetoznámy umelec

Najväčšej slávy sa paradoxne dočkal až v roku 1996 vďaka kultovému filmu Trainspotting. Ten reinkarnoval skladbu Lust for Life už zo spomínaného rovnomenného albumu ešte z roku 1976 a vyniesol ju na špičku britského hudobného rebríčka a do zoznamu 500 najlepších skladieb všetkých čias.

Iggy Pop mal vždy otvorenú náruč pre mnohé žánre a subžánre vrátane grunge, pop, jazz, art rock či new wave, čo ho radí medzi skutočných hudobných inovátorov, ktorí svojím prístupom k hudbe vydláždili cestu novej generácii muzikantov a muzikantiek.

Patrí medzi najlepších live performerov vôbec. Veď práve on vynašiel stage-diving a jeho vlnivé pohyby, nezameniteľný hlas, z ktorého idú zimomriavky, a spŕška energie valiaca sa z pódia, z neho robia hudobníka, “ktorého skrátka musíte zažiť”.

O tom, že na dôchodok sa ešte zďaleka nechystá, Iggy Pop agentúru Pohoda presvedčil v januári minulého roka, keď mu vyšla v poradí už devätnásta štúdiovka Every Loser. Nahrávku si zobral pod palec vychytený americký producent Andrew Watt.

Line-up sa rozrastá

Pohoda Festival začal s oznamovaním mien pre svoj 28. ročník v priebehu minulého týždňa. Prvým ohláseným interpretom bola írska gitarová senzácia a jedna z najžiadanejších kapiel súčasnosti, Fontaines D.C.. V ďalších dňoch k nim pribudli aj raper JPEGMafia a mladá americká pesničkárka Blondshell.

K dnes oznámenému Iggymu ešte tento týždeň pribudnú ďalšie zahraničné mená. Pohoda sa uskutoční tradične na trenčianskom letisku v dňoch 10. – 12. júla 2025.