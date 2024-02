Podvod storočia v popmusic: Boney M či Milli Vanilli len otvárali ústa, všetky ich hity spieval nepôvabný nemecký kuchár

Dnes by máloktorý hudobník riskoval koniec kariéry len preto, že sa neodvážil spievať naživo. Popravde je ale aj dnes playback pri vystúpeniach hudobníkov v televíznych prenosoch pomerne často využívaný. Kedysi bol pritom štandardom aj na „živých“ koncertoch. Jeho najvýraznejším presadzovateľom bol nepochybne nemecký producent Frank Farian.

Aj keď je jeho meno pre väčšinu veľkou neznámou, tí, ktorí sa o populárnu hudbu zaujímajú aj v širšom spektre, ako len jej počúvaním, vedia, že nemecký producent, spevák a skladateľ Frank Farian patrí medzi výraznejšie postavy hudobného priemyslu. Na konte má viacero veľkých úspechov aj ocenení. Hudba, ktorá prešla jeho rukami, je rádiami po celom svete hraná dodnes, a to, aby ho ostatní členovia priemyslu uznávali, nepochovalo ani viacero škandálov, ktoré sa s jeho osobou spájajú.

V článku sa dozviete aj: čomu vďačí za úspech legendárna skupina Boney M;

prečo Frank Farian svoj spev maskoval za iné tváre;

ako vzniklo duo Milli Vanilli, a prečo nebolo úspešné;

ako môže hudobníka zradiť technika.

Z kuchára hudobný producent

Narodil sa ako Franz Reuther 18. júla 1941 v nemeckom Kirne. Svojho otca nepoznal, keďže ten umrel počas bojov v druhej svetovej vojne, než sa stihol narodiť. Spolu s jeho staršími súrodencami ho vychovávala matka, ktorá z najmladšieho syna chcela mať kuchára. Za toho sa napokon Franz aj vyučil, ale zlákali ho celkom iné chodníčky, píše Deutche Welle.

Po štúdiách si zmenil meno na Frank Farian a dal dohromady svoju prvú kapelu – Frankie Boys Schatten. Tak ako mnohé začínajúce kapely, aj Frankie Boys Schatten ale natrafili na tvrdú konkurenciu vtedajších nemeckých kapiel a prepadli. Ani to ale Fariana neodradilo skúšať šťastie ďalej.

Vďaka skúsenostiam, ktoré nabral vo svojej prvej kapele, sa začal zdokonaľovať v hudobnej produkcii aj v skladaní textov a hudby. To všetko viedlo k vzniku projektu, ktorý zobral nielen Európu, ale aj ostatné kontinenty doslova útokom.

Farian bol totiž veľmi učenlivý, vďaka čomu vedel, čím dokáže zaujať a v šoubiznise preraziť. Samozrejme, kým sa k tomu všetkému dopracoval, trvalo to. V jeho kariére je preto zlomový najmä rok 1974, kedy nahral a vydal skladbu Baby Do You Wanna Bump, čo bol začiatok jeho najúspešnejšieho projektu pod názvom Boney M. Debutový album vydal pod týmto pseudonymom o dva roky neskôr.

Fenomén Boney M

Predpokladáme, že zostavu Boney M predstavovať netreba. Farebné kostýmy ústrednej štvorice, ktorá sa dokázala predať chytľavými textami aj hudobnými aranžmánmi, doslova vírili prach nielen na hudobných pódiách, ale aj z reprákov ich fanúšikov. Už pri debutovom albume Take the Heat off Me Farian trafil do čierneho.

Zostavu oficiálne tvorili štyria členovia – vokalistky Liz Mitchell a Marcia Barrett z Jamajky, Maizie Williams z Montserratu a Bobby Farrell z Aruby. Farian v projekte figuroval ako producent a človek, ktorý dal úspešnú kapelu dohromady a manažoval ju.

Boney M nahrali dovedna osem štúdiových albumov, pričom každý bol úspešnejší než ten predchádzajúci. Samozrejme, ako v každej kapele, aj tu dochádzalo k obmenám v zostave, pôvodná štvorica sa ale viac-menej nemenila. No a tak, ako každú kapelu, aj Boney M sprevádzalo za celú kariéru viacero škandálov. Nebolo to ale len pre niektoré kontroverzné texty pesničiek (pieseň Rasputin bola napríklad zakázaná vo viacerých krajinách Sovietskeho zväzu). Problémom bolo, že Farian dal dohromady zostavu ľudí, v ktorej vlastne naozaj spievali len dve vokalistky a všetko ostatné bolo hrou s vnímaním reality.

Playback neprekážal, kým sa neprevalil ďalší

Farianovi sa podarilo stvoriť dokonalú ilúziu, ktorá prakticky nikomu neprekážala. Celý projekt Boney M bol postavený na dokonalo vyzerajúcej štvorci, ktorá ešte dokonalejšie spieva a z rukáva dokáže vysypať jeden hit za druhým. Teda, ako sa to vezme. Spomínali sme, že za celým projektom stál Farian, a tak to aj bolo.

Keďže on samotný o sebe často hovoril ako o nie príliš pôvabnom človeku, ktorý nemá šancu preraziť v hudobnom šoubiznise, prišiel na to, ako v ňom preraziť aj tak. Namiesto seba do Boney M najal tanečníka Bobbyho Farrella, o ktorom si dlho mnohí mysleli, že všetky mužské party v pesničkách spieva on. Bol to ale Farian, koho hlas počujeme z nahrávok a Farrell do toho v klipoch a na pódiu len otváral ústa a tancoval, píše The Guardian.

Ďalšou, ktorá v skutočnosti nespievala, ale spievali za ňu iní, bola Maizie Williams. No kým o Farrellovi to bol všeobecne známy fakt, zistenie o Maizie fanúšikov nahnevalo, uvádza web Fantastic Boney M. Prakticky len Liz Mitchell a Marcia Barrett boli schopné spievať a dokázali hity Boney M odspievať naživo, čo sa, pochopiteľne, nestávalo ani tak. Boney M išli v drvivej väčšine prípadov na playback. Taká bola doba.

Boney M to nepochovalo, Farian ale na hanbu čakať dlho nemusel

Škandál s Williams vyšiel na povrch v roku 1978, kedy mala zostava na konte tri štúdiovky. Ani toto ale Boney M nepochovalo a Farian tak zistil, že takýmto spôsobom dokáže zarobiť omnoho viac peňazí, stačí len prísť so zaujímavým konceptom hudobnej zostavy.