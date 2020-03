Podľa mikrobiológov si až 93 percent ľudí umýva ruky nesprávne. Takto ich budete mať najčistejšie

Najmä v súčasnosti, kedy sú obavy z prenosu vírusových ochorení opodstatnené. Nie je však jedno, akým spôsobom si ruky umývame. Opláchnuť ich pod tečúcim prúdom vody nestačí. Mikrobiológovia radia, ako by ste si správne mali umývať ruky vždy, keď je to potrebné.

Správna značka mydla nestačí

Mnoho ľudí sa nazdáva, že čistota rúk závisí od mydla, ktoré používame. Dôležitejší je však spôsob, akým si ruky umývame, nie značka mydla. Umývaním rúk by sme sa totiž mali snažiť zabrániť rastu a množeniu baktérií a patogénov, ktoré sa nám na ruky dostanú v priebehu dňa počas najbežnejších činností.

Ako uvádza portál Science Alert, existujú dve stratégie, ktorými si môžeme čistotu rúk zabezpečiť. Cieľom prvej z nich je znížiť alebo eliminovať množstvo baktérií, vírusov a iných mikroorganizmov, ktoré sa na našich rukách ocitnú. To dosiahneme tým, že si ruky poriadne namydlíme. Zložky mydla by totiž mali zdôrazniť prirodzenú obranyschopnosť našej pokožky, vďaka ktorej sa baktérie nedokážu len tak prichytiť. Prieskumy preukázali, že dostatočná hygiena rúk nám môže pomôcť znížiť množstvo škodlivých patogénov na našich rukách, vrátane tých, ktoré spôsobujú črevné ťažkosti.

Cieľom druhej stratégie je patogény zničiť, čo dosiahneme použitím antibakteriálnych prípravkov. Tie zvyčajne obsahujú alkohol, peroxidy, chlór, chlórhexidín alebo triklosan. Aj keď niektoré výskumy preukázali, že mydlá so spomínanými antibakteriálnymi zložkami sú účinnejšie ako tie, ktoré ich neobsahujú, baktérie sa neustále vyvíjajú, menia a sú čoraz odolnejšie. Niektoré si preto vyvinuli odolnosť voči jednotlivým antibakteriálnym zložkám. Aj keď teda mydlo z našich rúk odstráni niektoré druhy baktérií, iné ostanú a začnú sa množiť.

Baktérie sú čoraz odolnejšie

Navyše, baktérie akoby sa od seba navzájom učili a gén, ktorý umožnil odolnosť jednému reťazcu baktérií, sa zrazu objaví v prípade ďalšieho reťazca. Čoskoro sa tak môžu stať odolnými všetky reťazce a akékoľvek antibakteriálne prípravky stratia svoju účinnosť. Navyše, dlhodobé užívanie niektorých antibakteriálnych prípravkov môže vážne ohroziť naše zdravie. Napríklad, spomínaný triklosan sa kedysi pridával do mydiel, deodorantov a zubných pást, ukázalo sa však, že ovplyvňuje hormonálnu rovnováhu v tele človeka.

Časom bol preto triklosan zakázaný, spolu s mnohými ďalšími antibakteriálnymi zložkami. Občas je preto najlepšie držať sa obyčajného mydla a vody.

Ako si správne umyť ruky s akýmkoľvek mydlom? Prvým krokom je opláchnutie rúk čistou vodou. Následne aplikujte mydlo po dobu 20 až 30 sekúnd a pokúste sa ho dostať na každú časť oboch rúk, vrátane priestoru medzi prstami. Potom ruky poriadne opláchnite pod prúdom tečúcej vody a osušte si ich čistou papierovou utierkou alebo prúdom vzduchu.

V prípade, ak nie je poruke mydlo, vedci odporúčajú výnimočne použiť dezinfekčný prostriedok na ruky s obsahom alkoholu. Ten by mal obsahovať aspoň 60-percentný podiel etanolu. Vedci však dodávajú, že ani dezinfekčné prostriedky s obsahom alkoholu nie sú účinné proti všetkým druhom patogénov.

Ľudia si umývajú ruky v priemere 6 sekúnd

Až viac ako 93 percent opýtaných to nerobí, no vedci odporúčajú umyť si ruky aj po tom, čo ste kašľali alebo kýchali a rukou ste si prikryli ústa. Či už si ruky umyjete alebo nie, mali by ste obmedziť kontakt rúk s očami, ústami a nosom. Okrem toho, jeden z výskumov preukázal, že veľká časť opýtaných si umýva ruky v priemere len 6 sekúnd, čo jednoznačne nie je postačujúci čas.

Odborníci zároveň dodávajú, že nie každá baktéria nachádzajúca sa na našom tele, vrátane rúk, je škodlivá. Naopak, niektoré baktérie sú mimoriadne užitočné a chránia nás pred nebezpečnými patogénmi. Miliardy baktérií sa nachádzajú nielen na pokožke, ale napríklad aj v črevách a vytvárajú mikroflóru, bez ktorej by človek prežil len ťažko. Zamerať by sme sa preto mali nielen na odstraňovanie baktérií, ale aj na udržanie správnej mikroflóry. Nedostatok spánku, stres a nadužívanie antibiotík môžu spôsobiť, že dôjde k narušeniu mikroflóry a človek sa stáva náchylnejším na rôzne ochorenia.