Koronavírus v číslach: Úmrtnosť ľudí do 39 rokov je 0,2 %, vyššia je u mužov. Viac ako 40 % nakazených už vírus nemá

Epidémia koronavírusu v uplynulých dňoch zmenila scenár a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie dosiahlo šírenie ochorenia Covid-19 rozhodujúci bod. Kým Čína hlási každým dňom menej a menej nových prípadov, epidémia sa šíri v iných regiónoch sveta, Európu nevynímajúc.

Nové prípady šírenia koronavírusu vo svete už niekoľko dní prekonávajú počet nových pacientov v Číne, ktorá je však ako epicentrum epidémie zďaleka najviac zasiahnutou krajinou. Vo svete sa ale aktuálne nachádzajú tri oblasti, kde za posledné dni vypukli regionálne epidémie. Sú nimi Južná Kórea, Irán a Taliansko.

Šírenie nového koronavírusu dosiahlo vo svete „rozhodujúci bod„. Povedal to vo štvrtok na brífingu v Ženeve riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorého citovala agentúra AFP. Ghebreyesus poukázal na pokles nových prípadov v Číne, pričom ale poznamenal, že „to, čo sa deje vo zvyšku sveta, je teraz našou najväčšou obavou„. Podľa šéfa WHO budú pri šírení epidémie kľúčové kroky krajín v najbližších dňoch a týždňoch.

Iframes not supported

Nový typ koronavírusu sa stal od prvého prípadu v decembri 2019 predmetom intenzívneho výskumu. Vedci z celého sveta skúmajú jeho vlastnosti a správanie, aby svet vedel čo najlepšie pochopiť riziká šíriacej sa epidémie a dokázal pohotovo zareagovať. Na nový koronavírus a epidémiu, ktorú vyvolal, sa v nasledujúcich odstavcoch pozrieme cez čísla a štatistiky.

Viac ako 83 700 nakazených

V prvom rade aktuálne štatistiky epidémie. Celosvetovo sa ochorením Covid-19, ktoré koronavírus spoôsobuje, nakazilo už viac ako 83 700 ľudí, pričom epidémii podľahlo viac ako 2850 ľudí. Najviac nakazených aj obetí hlási Čína, ktorá je aj epicentrom epidémie. V počte nakazených ju nasleduje Južná Kórea (viac ako 2 330 prípadov), počet obetí je však po Číne najvyšší v Iráne, ktorý hlási už 26 úmrtí. V oboch štatistikách je na treťom mieste Taliansko s viac ako 650 nakazenými a 17 úmrtiami. Mimo Číny sa koronavírus objavil už v 46 krajinách, štatistiky sa však menia v podstate každou minútou.

Rekordný nárast ochorení – takmer 15 tisíc

V doposiaľ krátkej histórii je pamätný najmä 13. február, kedy počet nakazených vzrástol mimoriadne rýchlo. Z Číny za 24 hodín nahlásili úrady takmer 15-tisíc nových prípadov, počet nakazených tak v tom čase vzrástol zo 45-tisíc na takmer 60-tisíc. Za všetko vtedy mohla zmena metodiky započítavania nových pacientov, ktorá mala čínskym úradom pomôcť v boji proti epidémii. Za posledný týždeň v Číne pribudlo „len“ približne 3 300 prípadov, zvyšok sveta hlási za posledných 7 dní viac ako 3 500 nových nakazených.

Úmrtnosť zatiaľ vyššia ako sa očakávalo

Z doterajších štatistík hrubým výpočtom vychádza, že ochorenie Covid-19 dosahuje úmrtnosť približne 3,4 %. Odborníci však napriek tomu odhadujú, že sa miera úmrtnosti pri novom koronavíruse postupom času ustáli na 2 až 2,4 %. Jedna z najväčších doposiaľ publikovaných štúdií o koronavíruse tiež hovorí o tom, že ochorenie nepostihuje všetky vekové kategórie rovnako.

Kým úmrtnosť u ľudí do 39 rokov dosahuje len 0,2 %, riziko s vyšším vekom stúpa. U ľudí vo veku 50-59 rokov je to ešte len 1,3 %, vo vekovej škále 70-79 rokov už 8 % a u ľudí starších ako 80 rokov dokonca 14,8 %. Tento jav však nie je ničím neobvyklým, vírusové ochorenia sú spravidla nebezpečnejšie pre starších ľudí, ktorí majú slabšiu imunitu. Zaujímavým faktorom ostáva aj to, že úmrtnosť je o poznanie vyššia u mužov (2,8 % vs. 1,7 %).

Poväčšine ľahký priebeh

Výskum vedcov z Číny ešte pred niekoľkými dňami priniesol závery o tom, že u väčšiny pacientov má ochorenie len ľahký priebeh, informovala o tom aj spravodajská televízia CNN na svojom webe. Celkovo má ísť až o viac ako 80 % nakazených. Výsledky pritom korelujú s predchádzajúcimi rizikami u starších pacientov, ktorí spravidla trpia aj inými zdravotnými problémami, vďaka čomu je následne priebeh ochorenia Covid-19 komplikovanejší. O tom, že nový koronavírus nutne neznamená ohrozenie života, svedčí aj počet pacientov, ktorí boli oficiálne označení za vyliečených. Celosvetovo je ich už viac ako 36 600, väčšina z nich, samozrejme, pochádza z Číny.

Desiatky miliónov ľudí v izolácii

Počas aktuálnej epidémie koronavíru svet využíva metódu, akú v takomto rozsahu v novodobých dejinách ešte nevidel. Samotná Čína počas najkritickejšieho obdobia izolovala od sveta desiatky miest v provincii Chu-pej a v izolácii sa tak ocitlo niekoľko desiatok miliónov obyvateľov. V celej krajine bola navyše obmedzená doprava, čo ovplyvnilo viac ako 780 miliónov ľudí.

Podobné opatrenia neskôr prijímali aj ďalšie krajiny. Desaťtisíc obyvateľov neďaleko Hanoja uzavrel Vietnam, Taliansko koncom minulého týždňa uzavrela oblasť s 50-tisíc ľuďmi. Tisícky ľudí žilo v karanténe na niekoľkých výletných lodiach v Tichom oceáne, približne 1000 v hoteli na Tenerife.

Koľko ľudí sa nakazí?

Koľko ľudí bude nakoniec počas epidémie koronavírusom nakazených? Existuje niekoľko odhadov, určiť presné číslo možné nie je, všetko totiž závisí od opatrení a vývoja epidémie. Aktuálna rýchlosť prenosu koronavírusu sa pohybuje na úrovni 2 – 3. Znamená to, že každý nový infikovaný pacient nakazil alebo nakazí 2 až 3 ľudí.

Šíreniu ochorenia však bránia bezpečnostné opatrenia a obmedzenia, konečné číslo tak bude nižšie. Ak by však šírenie koronavírusu nebolo kontrolované, mohlo by sa podľa profesora medicíny na hongkongskej univerzite vo vyjadrení pre The Guardian ochorením Covid-19 nakaziť od 60 % do 80 % svetovej populácie.

Kedy bude vakcína?

Jednou z najaktuálnejších otázok počas epidémie zostáva, či a kedy vedci vyvinú účinnú vakcínu. Na takýchto výskumoch pracuje v rôznych regiónoch hneď niekoľko výskumných tímov. Americká spoločnosť Moderna podľa CNN oznámila začiatok klinických testov vakcíny na 45 pacientoch. Ak by však aj všetko išlo podľa plánov, liek by nebol použiteľný skôr ako o 12 – 18 mesiacov. Spoločnosti trval vývoj 42 dní. Veľa sa hovorí aj o lieku nazývanom ramdesivir. Ten bol prvotne vytvorený na liečbu eboly, podľa vedcov však vykazuje pozitívne účinky aj pri liečbe koronavírusu.