Počet nakazených v Európe stále rastie, WHO má obavy. Opatrenia by sa nemali uvoľňovať tak rýchlo

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaznamenala najnižšie počty úmrtí na ochorenie COVID-19 od začiatku októbra 2020. Organizácia to oznámila v stredu.

V týždni od 28. júna do 4. júla bolo hlásených tesne pod 54 000 úmrtí, čo je o sedem percent menej než v predchádzajúci týždeň, uviedla WHO citovaná tlačovou agentúrou DPA. Stúpajú však počty prípadov nákazy, v daný týždeň ich zaznamenali vyše 2,6 milióna a nárast infekcií nastáva predovšetkým v Európe.

V európskom regióne, do ktorého WHO zahŕňa 53 krajín od Portugalska po Tadžikistan, bolo o 30 percent prípadov nákazy koronavírusom viac. Nákazlivejší variant koronavírusu delta zistili v siedmich ďalších krajinách a teraz je potvrdený v 104 zo 194 krajín, ktoré sú členmi WHO. Celosvetovo zaznamenala WHO od začiatku pandémie 183 miliónov prípadov nákazy a takmer štyri milióny úmrtí. Skutočné čísla sú však podľa všeobecne rozšíreného presvedčenia vyššie, keďže nie všetky krajiny zisťujú a hlásia všetky prípady.

WHO vyzvala na extrémnu opatrnosť

Svetová zdravotnícka organizácia vyzvala “na extrémnu opatrnosť” tie krajiny, ktoré uvažujú o zrušení obmedzení proti šíreniu ochorenia COVID-19. WHO to odôvodnila tak, že prenos koronavírusu sa zvýši bez ohľadu na vysokú mieru zaočkovania obyvateľstva. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.

Riaditeľ programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan na otázku o plánoch Anglicka zrušiť od 19. júla väčšinu svojich obmedzení proti koronavírusu na tlačovej konferencii odpovedal: “Vyzývam na extrémnu opatrnosť pri úplnom rušení opatrení na ochranu verejného zdravia a spoločnosti v tomto období, pretože to bude mať následky.”

4 milióny úmrtí

Počet zaznamenaných obetí koronavírusového ochorenia COVID-19 vo svete prekonal v stredu hranicu štyroch miliónov. “Svet sa nachádza v nebezpečnom bode tejto pandémie. Práve sme prekonali tragický míľnik štyroch miliónov zaznamenaných úmrtí na COVID-19,” uviedol na tlačovej konferencii generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podľa jeho slov je však skutočný počet obetí pravdepodobne vyšší, uviedla agentúra AFP.

