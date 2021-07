Antigénové testy budú naďalej spoplatnené. Minister Lengvarský oznámil veľkú zmenu v očkovacích centrách

Epidemiologická situácia sa na Slovensku vyvíja priaznivo. Mierne stúpol len počet ľudí na umelej pľúcnej ventilácii. V stredu o tom informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík a o aktuálnych témach minister Lengvarský.

“Výraznejšie nám klesli počty prípadov aj počty hospitalizovaných. Jemne stúpli počty ventilovaných pacientov na 15, čo sa ale pri tomto nižšom počte pacientov môže stať, že prídu zrovna niektoré komplikovanejšie prípady,” uviedol s tým, že tempo poklesu je na Slovensku stabilné.

Aktuálna epidemiologická situácia

Ako ďalej informoval, v rámci Európy je situácia rôznorodá. Najviac prípadov na 100 000 obyvateľov zaznamenali na Cypre, vo Veľkej Británii, Portugalsku, Španielsku či Rusku. S výnimkou susedného Česka však ide v okolitých krajinách o pokles prípadov nového koronavírusu.

Stúpol aj počet vakcinovaných proti ochoreniu COVID-19, primárne sa očkovali ľudia druhými dávkami. Dáta ukazujú na to, že najviac ľudí čaká na vakcínu v Dunajskej Strede. Takmer 900 000 ľudí vo vekovej kategórii nad 50 rokov je stále bez vakcinačnej ochrany. Úroveň zaočkovanosti v tejto vekovej skupine je rôznorodá. Najsilnejšia je na západe Slovenska. Podľa Mišíka vidno v rámci tejto témy veľké regionálne rozdiely.

Najdôležitejšie je podľa ministra Lengvarského práve stráženie hraníc. Na letisku v Bratislave bude odberné miesto pre LAMP testy. Antigénové testy by mali byť spoplatnené, no bude to zrejme len symbolická suma a to teda max 10 eur za jeden. PCR budú v nejakom počte na mesiac zadarmo, zhodnúť sa ešte musí koalícia. V koalícii je zhoda, že za antigénové testy sa platiť bude.

V pondelok 12. júna predloží Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) koaličným partnerom finančnú analýzu o vykonávaní antigénových (AG) a PCR testov za symbolickú cenu pre občanov. Po analýze a odobrení koalíciou by mohol byť podporený zákon, ktorý odobrí určité množstvo AG a PCR testov za symbolickú sumu, prípadne niektoré testy aj zadarmo pre občanov.

Očkovanie bez pozvánky

V blízkej dobe bude vo všetkých očkovacích centrách možné prísť aj bez termínu a objednania. Pokračovať sa však bude aj v registráciách cez korona.gov. Takto bude očkovanie dostupnejšie pre všetkých, ktorí oň majú záujem. Človek nebude musieť chodiť na presný termín a čas. Už dnes tak fungujú očkovacie centrá v Bratislave, Žiline a Banskobystrickom kraji.

Očkovanie môže byť aj povinné, ministerstvo má právnu analýzu, ktorej výsledkom je, že by to bolo v súlade s právnymi predpismi. Minister Lengvarský však túto myšlienku nepodporuje a nechce, aby boli občania do očkovania nútení. Kombinácia vakcín sa spustí, keď sa vyrieši označovanie dvoch dávok v certifikátoch. Podľa ministra je to však otázka dní.

COVID automat

Od pondelka 12. júla už nemáme oranžové, ružové, červené ani čierne okresy. V monitoringu a teda v zelenej fáze je 76 okresov, v žltej ostávajú 3 okresy.

V prvom stupni ostražitosti (žltá fáza) budú okresy:

okres Humenné, okres Ružomberok, okres Turčianske Teplice,

Monitoring (zelená fáza):