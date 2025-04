Počasie si opäť robí, čo chce: Ranné teplé teploty sa rýchlo zvrhnú, pripravte sa na prvé silné búrky

Veľkonočné prázdniny sa pomaly končia a ich záver bude, aspoň z pohľadu počasia, opäť prívetivý. Hoci Veľký piatok priniesol uplakanú atmosféru, zvyšok sviatkov nás zahrial slnečnými lúčmi a vysokými teplotami. Inak tomu nebude ani v utorok, kedy sa dospelí pomaly vrátia do pracovného režimu, no školáci si užijú ešte posledný deň voľna. Práve vtedy nás čaká teplý, no zároveň pomerne dynamický deň.

Podľa informácií portálu iMeteo nás v utorok čaká veľmi teplé počasie s maximami od +21 °C do +26 °C, pričom na Horehroní a v okolí horného Spiša môže byť miestami o niečo chladnejšie, okolo +19 °C. Studený front, ktorý sa k nám približuje od západu, síce nebude mať za následok ochladenie, no prinesie premenlivé a lokálne aj výbušné podmienky.

Búrky sa najprv objavia na horách, neskôr aj na východe

V ranných hodinách bude na väčšine územia polooblačno až oblačno. Ojedinele sa môže vyskytnúť hmla a miestami aj slabé prehánky, tie by však nemali presiahnuť 10 mm zrážok. Situácia sa však môže rýchlo zmeniť. Predovšetkým v horských oblastiach, vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách, sa očakávajú búrky viazané hlavne na hory.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy prvého stupňa pred búrkou pre Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský a Žilinský kraj.

Popoludní sa podmienky zmenia výraznejšie. Nad Spišom a Gemerom sa začnú tvoriť nové búrkové jadrá, ktoré sa môžu spojiť do kompaktnejšieho systému. Ten bude postupovať smerom k východnému Slovensku a môže priniesť výdatné zrážky, od 20 do 40 mm, sprevádzané silnejším vetrom.

Na túry radšej zabudnite

Aj keď je predstava výletu do prírody lákavá, najmä ak sa nechcete lúčiť s prázdninami doma, výlet do hôr by tentoraz nemusel byť najlepšou voľbou. Vzhľadom na očakávané búrky je bezpečnejšie zvoliť si menej exponované miesta, napríklad prechádzku po meste alebo návštevu parku.

Vietor bude počas dňa prevažne slabý, na západe severozápadný s rýchlosťou 3 až 7 metrov za sekundu, čo zodpovedá 5 až 25 kilometrom za hodinu, no v prípade búrky sa môže dočasne zosilnieť. Teplota vo výške 1500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 10 stupňov Celzia.