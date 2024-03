Počasie sa zošalie: V nasledujúcich hodinách udrie niečo nepríjemné, najhoršie to bude na dvoch miestach

Pred niekoľkými dňami sme zažili priam jarné počasie. Svietilo slnko a dni spríjemňovali vyššie teploty. Ako však informuje iMeteo, teraz prichádza zmena. Nad naše územie mieria až tri zrážkové vlny. Tak sa pripravte na dážď.

„V oblasti Jadranského mora sa začne vo večerných hodinách prehlbovať tlaková níž, ktorá už počas noci začne vo výraznej miere ovplyvňovať počasie aj u nás,“ vysvetľuje situáciu portál o počasí.

Niekoľko dní plných dažďa

Uvádza, že na niektorých miestach Slovenska sa už zrážky vyskytli. Ale len slabé. Teraz nás až do stredy čaká daždivé počasie, ktoré sa vám nemusí páčiť.

Prvú zrážkovú vlnu treba očakávať už dnes večer. Výraznejšia však k nám dorazí zajtra. „Rozprší sa na celom našom území, no ťažisko zrážok bude tentoraz sústredené do oblasti západného Slovenska. Zrážky začnú ustávať až v utorok počas dňa, ale na západnom Slovensku by malo aj naďalej pršať,“ avizuje iMeteo.

Situácia sa upokojí v utorok k večeru, no do toho v stredu vstúpi tretia vlna zrážok. Máme tak pred sebou sériu upršaných dní, od ktorých si vydýchneme až v druhej polovici týždňa.

Najviac zrážok sa očakáva v Banskobystrickom kraji a na juhu západného Slovenska, kde môže spadnúť až 50 milimetrov.