Seniori sa na viac peňazí spoliehať nemôžu. Expert odhalil, kedy sa im najviac oplatí odísť do dôchodku

Kedy sa oplatí ľuďom, ktorí dosiahli dôchodkový vek, odísť do penzie? Podľa niektorých odborníkov sa im oplatí ísť v tomto roku do predčasného dôchodku a nečakať na riadny v roku 20215.

Ako informuje portál Pravda, daňový odborník Jozef Mihál hovorí, že dôchodková hodnota platná na tento rok je 17,77 eura, pričom momentálne sa suma dôchodku valorizuje o 14,5 %. Jeho odhad valorizácie dôchodkov k 1. januáru 2025 je maximálne 2 percentá. A to by si seniori príliš nepolepšili. Podľa nového zákona sa valorizácia dôchodkov odvíja od dôchodcovskej inflácie. Dôchodky sa tak nevalorizujú len k 1. januáru, ale aj k 1. júlu, a to v prípade, že za prvý polrok príslušného roka bude dôchodcovská inflácia minimálne na úrovni 5 %.

Seniori si prilepšili hlavne v minulom roku

V minulom roku si tak seniori výrazne prilepšili. Po prvý raz v januári o 11,8 % a potom k 1. júlu o 10,6 %. V tomto roku sa dôchodky v januári valorizovali o 3,6 % a novopriznaným seniorom až o 14,5 %. Jozef Mihál ďalej uviedol príklad, aby vysvetlil, prečo sa seniorom oplatí odísť do dôchodku skôr. Pokiaľ dosiahnete dôchodkový vek v júni 2025 a zarábate počas celého života priemerný plat, váš osobný mzdový bod je 1.

Kedy sa vám oplatí odísť do dôchodku?