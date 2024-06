„Zárodok tornáda“ nad Bratislavou, ľudí vystrašila tromba. Slovensko potrápi v sobotu ďalšia vlna búrok

Nad naším hlavným mestom sa včera objavila tromba. Ako informuje iMeteo, ak by sa dotkla zeme, písali by sme už o tornáde.

Včerajšie početné búrky na Slovensku boli sprevádzané aj nebezpečnými javmi. Udrieť malo vyše 8 000 bleskov, objavili sa aj povodne a drobné krupobitie. Nad Bratislavou sa dokonca vyskytla tromba, tá rotovala, no nezostúpila dolu na zemský povrch, to už by sme spomínali tornádo.

Trombu na video zachytil čitateľ portálu iMeteo, ďalšie zábery tiež zverejnila stránka Severe Weather Slovakia na facebooku, jav bol zachytený v Podunajských Biskupiciach.

Ďalšia vlna búrok

Na strednom a východnom Slovensku sa môžu v sobotu vyskytnúť búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstraha platí do 20.00 h pre Košický a Prešovský kraj, okresy Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Lipovský Mikuláš a Ružomberok.

„Je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ priblížili meteorológovia.