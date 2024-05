Kate sa po prvý raz za dlhú dobu objavila na verejnosti, fanúšikovia sa však nepotešia. Z paláca neprichádzajú dobré správy

Napriek tomu, že len pred pár dňami princ William informoval o tom, že jeho manželke sa darí dobre, z paláca neprichádzajú pre verejnosť priaznivé správy. Kate Middleton sa v júni nezúčastní kľúčovej skúšky pre udalosť Trooping the Colour.

Ako informuje portál People, Kensingtonský palác len nedávno potvrdil, že princezná z Walesu nebude vykonávať svoju zvyčajnú úlohu inšpekčnej dôstojníčky na tradičnom Colonel’s Review 8. júna. To, či sa 15. júna zúčastní Trooping the Colour, je stále otázne, mnohí ľudia sú však skeptickí. Podľa niekoľkých zdrojov sa Kate nevráti k svojim povinnostiam tento rok a všetko záleží od toho, čo jej povedia lekári.

Na verejnosti ju nevidíme

Princezná Kate sa stráni verejnosti, odkedy v marci odhalila, že má rakovinu a podstupuje chemoterapiu. Nedávno ju však videli aj s rodinou na verejnosti mimo domova vo Windsore. Dokonca vraj trávi veľa času vonku, a to hlavne v záhrade. Napriek tomu je jej účasť na obľúbenej udalosti, ktorú fanúšikovia kráľovskej rodiny milujú, ohrozená. Všetko by sme sa však mali dozvedieť až niekoľko dní pred samotnou akciou.

Darí sa jej dobre

Princ William začiatkom tohto mesiaca prezradil, že jeho manželke sa darí dobre, napriek tomu sa neočakáva, že sa tak skoro vráti do práce. Kráľ Karol sa Trooping the Colour zúčastní, a to uprostred vlastnej liečby rakoviny a absolvuje aj celú prehliadku, hoci bude sedieť v koči, a nie na koni. Karol sa k plneniu povinností vrátil koncom apríla po tom, ako Buckinghamský palác vo februári informoval o jeho liečbe rakoviny.

William aj Karol odložili niekoľko výletov a kráľovských povinností v súvislosti s blížiacimi sa voľbami, pretože od nich nechcú odvádzať pozornosť. Trooping the Colour sa to podľa všetkého netýka. Trooping the Colour je prehliadka britskej armády pri príležitosti narodenín panovníka a je súčasťou histórie už od roku 1748. Zvyčajne sa koná v júni. Ministerstvo obrany potvrdilo, že vojenská akcia sa uskutoční podľa pôvodného plánu 15. júna, čím upokojili mnohé špekulácie.