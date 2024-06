Až 12 dní po svadbe prišiel na to, že jeho nevesta je muž: Takto sa falošná manželka vyhýbala intímnostiam

Zamilovaní ľudia sú ochotní všeličo na partnerovi prehliadať. Až neskôr si človek možno všimne malé nedostatky, ktoré mu trochu začnú prekážať. Tento muž si ale nevšimol, že osoba, ktorú si berie za manželku, je vlastne tiež muž.

Ako informuje Mail Online, indonézsky ženích až 12 dní po svadbe prišiel na to, že jeho nevesta je v skutočnosti muž. 26-ročný muž, známy len ako AK, sa so svojou manželkou Adindou Kanzaovou zoznámil na Instagrame v roku 2023. Dvojica si rýchlo padla do oka a čoskoro sa stretli aj reálne. Ani po roku ale AK neprišiel na to, že chodí s mužom.

An Indonesian groom, AK, discovered his bride, Adinda Kanza, is actually a man twelve days after their wedding. The couple met on Instagram and dated for a year, with Adinda wearing a niqab. AK grew suspicious after the wedding due to Adinda’s avoidance of intimacy. #Indonesia pic.twitter.com/JnFX87zIGS

— Pakistani Index (@PakistaniIndex) May 29, 2024