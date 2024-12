Počasie sa zbláznilo: Odkladajte zimné kabáty, na Slovensku dnes bude poriadne teplo, a tak skoro sa to nezmení

Dnes bude na Slovensku premenlivá oblačnosť, spočiatku väčšinou aj veľká oblačnosť. Ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, sa vyskytnú tiež prehánky, ktoré budú od nadmorskej výšky 1 300 metrov snehové. V priebehu dňa, najmä v južnej polovici územia, postupné ubúdanie zrážok a neskôr miestami aj zmenšovanie oblačnosti. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota bude 7 až 12 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji, na Horehroní a na východe miestami 2 až 7 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo -1 stupňa Celzia.

Na Vianoce bude teplo

Fúkať bude prevažne západný vietor rýchlosťou 3 až 10 metrov za sekundu (10 až 35 km/h), pod Tatrami do 12 metrov za sekundu (45 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 16 metrov za sekundu (65 km/h) a na východe, a k večeru aj inde, miestami len slabý vietor. Na horách nad pásmom lesa sa očakáva búrlivý vietor až víchrica. Spadne približne do 2 milimetrov zrážok a vo vysokých polohách do 2 centimetrov snehu.

Dnešný deň tak prinesie ešte vyššie teploty ako včera a počasie sa podľa portálu iMeteo bude niesť v podobnom duchu až do piatka, kedy by sa malo mierne ochladiť. Na 1. sviatok vianočný by však malo prísť ďalšie výrazné oteplenie.