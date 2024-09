Počasie nás v najbližších dňoch konečne poteší: Na Slovensko príde babie leto, teploty sa vyšplhajú poriadne vysoko

Počasie nás posledné dni poriadne vytrápilo a naše územie zasiahli veľké povodne. Situácia sa však pomaly vracia do normálu a aj tentoraz platí, že po búrke vyjde slnko. V najbližších dňoch nás totiž čaká veľmi príjemné jesenné počasie, píše iMeteo.

„Nasledujúce dni budú pomerne slnečné a slnko bude hriať najmä v južných okresoch, kde sa budú teploty šplhať k +25 °C, a to až do polovice budúceho týždňa,“ píše portál. Môže za to rozsiahla tlaková výš, ktorá k nám zasahuje zo severu, so stredom nad južnou Škandináviou.

Miestami aj zaprší

Na severe nášho územia už bude síce menej slnka, no teploty vystúpia k 17 stupňom Celzia. Objavia sa aj zrážky, no už sa ich netreba obávať. Mali by byť výrazne slabšie a len lokálne. „V noci a zrána sa tieto dni treba pripraviť aj na hmlisté počasie, na ktoré by si mali dať pozor najmä vodiči, rovnako sa treba zrána aj lepšie obliecť, keďže ranné teploty sa budú pohybovať od +8 do +12 °C,“ dodáva iMeteo. Slováci sa tak môžu tešiť na babie leto.