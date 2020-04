Počas utorka pribudlo na Slovensku 28 nových pozitívnych prípadov na COVID-19

Za utorok pribudlo 28 ľudí s pozitívnym testovaním na ochorenie Covid-19. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Z nových potvrdených prípadov je 13 z Domova sociálnych služieb v Pezinku. Celkovo je tak na Slovensku 863 prípadov tohto ochorenia. Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) malo negatívny výsledok 1 411 vzoriek. Celkový počet pacientov s negatívnym výsledkom je tak 30 628.

Aktuálne je na Slovensku hospitalizovaných v súvislosti s novým koronavírusom podľa údajov NCZI 141 pacientov. V nemocniciach je s potvrdeným koronavírusom 67 ľudí, s podozrením na toto ochorenie 74.

Na jednotke intenzívnej starostlivosti sa aktuálne nachádza päť pacientov, na pľúcnej ventilácii sú štyria. Z ochorenia sa podľa hlásení regionálnych úradov verejného zdravotníctva doteraz vyliečilo 151 ľudí. Hospitalizovaných bolo 40 a 111 sa vyliečilo v domácej izolácii.

Najviac pozitívnych na COVID-19 je v SR vo veku od 30 do 44 rokov

Najviac pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 na Slovensku je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov. Ide o 246 osôb. TASR o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Za touto vekovou kategóriou nasledujú ľudia vo veku od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 221. Vo vekovej kategórii od 45 do 59 je to 171 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 152 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov, celkovo ide o 42. V troch prípadoch vek osôb s pozitívnym výsledkom na nový koronavírus nie je uvedený.

Celkovo je na Slovensku vo vekovej kategórii nad 65 rokov podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) pozitívnych 101 osôb. Najviac ich je v okrese Pezinok. Podľa rezortu zdravotníctva ide k utorku o 29 žien a desať mužov. Nasleduje okres Bratislava, kde evidujú 13 žien a deväť mužov vo veku nad 65 rokov.

Z celkového počtu pondelkových (13. 4.) 1302 testov štátne laboratóriá urobili 1059 testov, zachytili 65 pozitívnych osôb. Súkromné laboratóriá urobili 243 testov, jeden bol pozitívny.

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 eviduje Bratislavský kraj s 264 pozitívnymi prípadmi. Nasledujú Košický kraj so 106 prípadmi, Prešovský kraj so 101 prípadmi, Žilinský kraj s 95 prípadmi, Trenčiansky kraj s 92 prípadmi, Trnavský kraj so 66 prípadmi, Banskobystrický kraj so 61 prípadmi. Posledný je Nitriansky kraj s 50 pozitívnymi prípadmi.

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 425 mužov a 410 žien.

Polícia zistila porušenie karantény osôb v 1165 prípadoch

Polícia zistila 1165 prípadov porušenia karantény osôb. Informuje o tom na sociálnej sieti v súvislosti s opatreniami na spomalenie šírenia nového koronavírusu.

Porušenia v prípade právnických osôb, reštaurácií a podobne zistila v 327 prípadoch. Povinné nosenie rúška nedodržalo 293 ľudí, uvádzajú policajti.

Porušovateľov karantény môžu ľudia nahlasovať na číslo 158 alebo 159. Polícia pripomína, že za porušenie karantény je pre fyzické osoby udelená pokuta vo výške 1659 eur. Pre právnické osoby a ich porušenie nariadení je pokuta 20.000 eur.