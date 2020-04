Zachrániť mohli tisícky životov, teraz kopú masový hrob. Ako a prečo sa USA stali ohniskom pandémie?

Ešte pred niekoľkými týždňami hovoril americký prezident Donald Trump o tom, že „čínsky vírus“ je len horšia chrípka, ktorá odíde celkom sama. Akoby karmicky sa však situácia otočila. „Čínsky vírus“ by sme mohli premenovať na vírus americký. Ako a prečo sa stali Spojené štáty novým epicentrom pandémie, aká je aktuálne situácia a aké hrozby ešte koronavírusom najviac postihnutú krajinu čakajú?

Je polovica januára a na území Spojených štátov amerických zachytili prvého človeka s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom SARS-CoV-2. O pár dní na to hlási prvý pozitívny prípad aj Južná Kórea. Kým Kórea prijíma preventívne opatrenia, izoluje desiatky tisíc ľudí a začína s masívnym testovaním ľudí, ktorí mohli byť v kontakte s nakazenými osobami, Spojené štáty americké nerobia prakticky nič. USA prijímajú opatrenia v súvislosti s cestovaním zo zahraničia, americký prezident Donald Trump však situáciu naďalej verejne prostredníctvom svojich vyhlásení a Tweetov zľahčuje. Južná Kórea má dnes menej ako 11-tisíc pozitívnych prípadov, USA sa pomaly blížia k 600-tisíc.

Spojené štáty americké majú doposiaľ viac ako 580-tisíc pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus. V absolútnych počtoch je tak v USA viac nakazených ako uvádzajú Španielsko, Taliansko a Francúzsko, ktoré sú pandémiou najviac zastihnuté európske krajiny, spoločne. USA majú aj najviac obetí (viac ako 23 500) a zďaleka najviac otestovaných osôb (takmer 3 milióny). Podľa amerického experta na infekčné ochorenia Anthonyho Fauciho, ktorý je aj poradcom amerického prezidenta, je dôvod, prečo sa USA stali pandémiou najviac postihnutou krajinou sveta, jednoduchý. Zareagovali neskoro.

Mohli zachrániť tisícky životov

„Myslím si, samozrejme, logicky by ste mohli povedať, ak by existoval takýto proces, ktorý by pokračoval naďalej, a ak by ste so zmierňovaním (sociálnych kontaktov) začali skôr, mohli ste zachrániť životy,“ odpovedal Fauci na otázku vo vysielaní CNN, či by skutočnosť, že by sa preventívne opatrenia obmedzujúce pohyb ľudí zaviedli v USA už vo februári, a nie až v polovici marca, zabránili obetiam na životoch. Takéto kroky už tri týždne predtým, ako vstúpili do platnosti, odporučili zdravotnícki odborníci v krajine.

Trumpovi vo svojej sobotňajšej správe neskoré zavedenie opatrení vyčítal aj denník The New York Times (NYT). Americký prezident sa podľa denníka spoliehal na vlastný pocit a zároveň spochybňoval informácie štátnych orgánov, napísal nemecký denník Die Welt. Trump podľa NYT rozsah rizika spojeného s koronavírusom vzal na vedomie len pomaly a namiesto toho sa sústreďoval na ochranu hospodárstva.

Začiatkom marca Trump vyhlásil, že koronavírus nepredstavuje pre USA dôvod na obavy a poukázal na skoré zavedenie zákazu cestovania medzi USA a Čínou, kde sa vírus po prvý raz objavil v decembri 2019. Na svojom účte na Twitteri nový koronavírus označoval ako „čínsky vírus“, ochorenie COVID-19 opakovane prirovnával k chrípke. Trump príspevok v NYT označil za „fake news“. Nepravdivý je podľa neho rovnako daný článok, ako aj celý denník, napísal opäť na Twitteri. Rétoriku však zmiernil, vo svojich prejavoch už chrípku nespomína, namiesto toho ďakuje pracovníkom v prvej línii a verí, že USA čoskoro opäť naštartuje svoju ekonomiku.

„We’re very close to completing a plan to open our country.“ pic.twitter.com/xnV4XxwnjL — The White House (@WhiteHouse) April 13, 2020

Mesto, ktoré nikdy nespí, zaspalo

Ochorenie COVID-19 už zasiahlo celé Spojené štáty. Potom, ako po Veľkej noci oznámil prvé úmrtie na nový koronavírus aj štát Wyoming, si ochorenie vyžiadalo obete na životoch už vo všetkých amerických štátoch. Zďaleka najhoršia je situácia v štáte New York. Mesto, ktoré nikdy nespí, zaspalo, ulice sú prázdne, ľudia čakajú doma a najväčšia americká metropola žije jediným spoločným cieľom a to bojovať s pandémiou. New York hlási takmer polovicu zo všetkých obetí v USA a približne tretinu všetkých nakazených Američanov. Pozitívnych prípadov má americký štát viac ako ktorákoľvek krajina sveta.

„Tento vírus je veľmi dobrý v tom, čo robí. Je to zabijak,“ vyhlásil guvernér Andrew Cuomo na tlačovom brífingu počas veľkonočného pondelka. V štáte, ktorý má necelých 19 miliónov obyvateľov, už počas uplynulého týždňa kapacitne nezvládali počet obetí. Márnice v nemocniciach ostali preplnené, telá tak boli skladované v chladiarenských vozidlách. Na ostrove Hart Island v newyorskej štvrti Bronx nakoniec zriadili aj masový hrob obetí, ktorí nemajú príbuzných alebo si nemohli dovoliť zaplatiť pohreb. Napriek tomu sa zdá, že New York má vrchol epidémie za sebou. Guvernér Cuomo na brífingu potvrdil, že „najhoršie je už za nami“.

Nové a nebezpečnejšie ohniská

Prepuknutie epidémie v Číne, neskôr tvrdý zásah ochorenia v severnom Taliansku či v Madride dali svetu aspoň krátky čas na prípravu. Kým koronavírus naplno zasiahol Spojené štáty americké svet už vedel ako sa vírus šíri, ako proti nemu čo najefektívnejšie bojovať, že najkritickejší sú starší a chorí pacienti a že kľúčovou zdravotníckou pomôckou sú počas pandémie pľúcne ventilátory. Kým New York má už zrejme vrchol za sebou, ohnisko epidémie v USA sa presúva do nového regiónu. A podľa zistení denníka The Atlantic tu zdá sa platia iné pravidlá. Na juhu USA zomiera na COVID-19 veľké množstvo mladých ľudí a nikto si nie je celkom istý prečo.

Jedno z desiatich úmrtí na COVID-19 v USA hlási v priemere niektorí zo štátov Louisiana, Mississippi, Alabama a Georgia. Louisiana má z amerických štátov tretí najvyšší počet obetí koronavírusu, najviac postihnuté je mesto New Orlenas, ktoré sa podľa The Atlantic s veľkou pravdepodobnosťou stane po New Yorku ďalším hrozivým ohniskom epidémie v Severnej Amerike. Juh Spojených štátov môže koronavírus zasiahnuť ešte silnejšie ako New York. Celková životná úroveň je tu o poznanie nižšia, menej kvalitné a dostupné sú aj zdravotnícke zariadenia.

Na juhu USA pritom akoby pre nový koronavírus platili iné pravidlá. The Atlantic uvádza štatistiky úmrtnosti v spomínaných štyroch amerických štátoch, ktoré sa výrazne odlišujú od tých celosvetových. Až 43% percent obetí COVID-19 v Louisiane bolo mladších ako 70 rokov, v Georgii je to dokonca takmer 50% obetí. Odborníci z projektu COVID Tracking Project, ktorí spolupracujú s The Atlantic síce uvádzajú, že dáta sú zatiaľ len predbežné a neúplné, zdá sa však, že na juhu USA patria medzi rizikových pacientov aj širšie vrstvy ľudí v produktívnom a preddôchodkovom veku.