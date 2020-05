Počas pondelka pribudli na Slovensku opäť iba 2 prípady nákazy novým koronavírusom

V pondelok na ochorenie Covid-19 otestovali 1464 ľudí, dva testy boli pozitívne. Na webe covid-19.nczisk.sk o tom informovalo Národné centrum zdravotníckych informácií. Na Slovensku je tak 1513 pozitívne testovaných ľudí na toto ochorenie. Laboratóriá doteraz otestovali vyše 160-tisíc vzoriek.

Chorobe nepodľahol žiadny pacient. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na Covid-19 tak zostáva na 28. Z ochorenia sa zotavilo ďalších 15 ľudí, spolu je už 1322 vyliečených pacientov.

Od 3. júna budú otvorené všetky vnútorné aj vonkajšie športoviská

Všetky vonkajšie i vnútorné športoviská budú otvorené od budúcej stredy, teda od 3. júna. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽaNO) po pondelkovom stretnutí konzília odborníkov. Podmienkou budú dvojmetrové rozstupy alebo 15 štvorcových metrov na zákazníka. Cvičiť sa bude môcť bez rúšok. Využívať bude možné aj šatne či sprchy. Povinná bude dezinfekcia. Fitnescentrá budú musieť zároveň viesť evidenciu cvičiteľov a sprístupniť ju regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aby vedeli v prípade nákazy kontaktovať všetkých, ktorí sa mohli infikovať. Opatrenia by sa mali týkať aj plavární.

„Ak pôvodne bolo zamýšľané otvoriť ‚fitká‘, ale s výraznými obmedzeniami, tak teraz to bude aj so šatňami a sprchami, čo pôvodne nemalo byť. A, samozrejme, aby sa dezinfikovali všetky zariadenia po každom cvičiteľovi. Chceme teda z tohto miesta oznámiť nielen ‚fitkám‘, ale všetkým vnútorným športoviskám, že od budúcej stredy budú môcť de facto úplne slobodne prevádzkovať tieto svoje aktivity s týmito konkrétnymi obmedzeniami,“ povedal premiér.

Vysvetlil, že potrebné bude vedenie presnej evidencie cvičiteľov, aby sa dalo v prípade pozitívneho testu u niekoho, kto chodí do posilňovne či na cvičenie, rýchlo zistiť, s kým sa tento človek mohol stretnúť v čase, keď už bol infekčný. „Aby rýchlo tí ľudia boli oslovení, aby sme ich rýchlo identifikovali, rýchlo vyšetrili a predišli šíreniu nákazy,“ dodal.

Matovič zároveň sľúbil, že sa bude v rámci koalície snažiť vybojovať pomoc aj pre fitnescentrá. Poukázal na to, že sa otvárajú medzi poslednými, pričom ponúkajú služby. „Myslím si, že je fér voči týmto zariadeniam alebo vnútorným športoviskám prísť s konkrétnou ideou pomoci, ktorým by sme v podstate ako keby také odškodné za to, že boli poslední otvorení, boli schopní poskytnúť,“ uviedol.