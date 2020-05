Liek, ktorý preventívne užíval aj Donald Trump zvyšuje riziko úmrtia na COVID-19. WHO pozastavila jeho testy

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dočasne pozastavila výskum hydroxychlorochínu, ktorý sa používa pri liečbe malárie, ako potenciálneho lieku na ochorenie COVID-19.

Počas brífingu v Ženeve to oznámil jej generálny riaditeľ Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dôvodom sú obavy o bezpečnosť jeho použitia, píše spravodajský portál CNN.

Výskum je súčasťou väčšej štúdie zameranej na viacero potenciálnych liekov proti novému koronavírusu. Takzvaný Solidarity Trial zahŕňa aktívny nábor pacientov z viac ako 400 nemocníc v 35 krajinách a je globálnym výskumným úsilím o nájdenie bezpečnej a efektívnej liečby. Všetky ostatné odnože štúdie naďalej pokračujú.

Rozhodnutie pozastaviť výskum prišlo po tom, čo v piatok vyšla v odbornom časopise The Lancet štúdia, ktorá poukázala na to, že u ťažko chorých pacientov s COVID-19, ktorých liečili s hydroxychlorochínom a chlorochínom, bola väčšia pravdepodobnosť úmrtia. Šéf WHO uviedol, že použitie hydroxychlorochínu v ich štúdii teraz preskúmava nezávislá výkonná skupina.

„Tieto obavy sa týkajú využitia hydroxychlorochínu a chlorochínu pri COVID-19. Chcel by som zopakovať, že tieto lieky sa všeobecne považujú za bezpečné na použitie u pacientov s autoimunitnými chorobami alebo maláriou,“ zdôraznil Ghebreyesus.

Preventívne ho užíva aj Trump

Americký prezident Donald Trump ešte minulý pondelok oznámil, že preventívne užíva liek na maláriu hydroxychlorochín, ktorý má v prípade nákazy novým druhom koronavírusu zmierniť príznaky ochorenia.

Trump novinárom povedal, že hydroxychlorochín užíva denne už „približne týždeň a pol“, pričom ako podporu užíva tiež zinok.

Trump presadzuje toto antimalarikum ako potenciálny liek proti COVID-19 už niekoľko týždňov, a to napriek varovným radám od mnohých popredných zdravotníckych profesionálov z jeho administratívy. Tento liek u niektorých pacientov spôsobuje závažné vedľajšie účinky.