Po nedávnej tragédii OceanGate má spoluzakladateľ ďalšie šialené plány: Neuveríte, kam chce poslať tisícku ľudí

Nie je to tak dávno, čo svet obletela smutná správa o tragickom úmrtí ľudí na palube ponorky OceanGate. Spoluzakladateľ spoločnosti sa ale nevzdáva. Kým doteraz sa venoval organizovaniu ciest do hlbín oceánu, do roku 2050 chce dostať ľudí do vesmíru.

Spoluzakladateľ OceanGate prichádza s ďalšími odvážnymi plánmi

Ako píše web Science Times, tragédia na palube ponorky spoločnosti OceanGate vyvolala vlnu kontroverzie. Ponorka totiž bola zostrojená maximálne jednoducho a z neoverených materiálov. Mnohí tak upozorňovali na to, že nie je bezpečná. Zdá sa, že tragédia a ani smrť Stocktona Rusha ale neodradila spoluzakladateľa OceanGate Guillerma Söhnleina od ďalších odvážnych plánov. Plánuje totiž v blízkosti Venuše vytvoriť kolóniu a presťahovať na ňu ľudí.

Podľa webu Futurism sa Söhnlein vyjadril, že by rád tento projekt zrealizoval najneskôr do roku 2050. Pre Insider prezradil, že chce vytvoriť kolóniu, ktorá sa bude vznášať nad Venušou. Problémom je okrem iného ale fakt, že Venuša je extrémne horúca planéta, je teda otázne, ako to chce dosiahnuť. Nehovoriac o tom, že jej povrch je tvorený hrubou vrstvou síry.

Nenechá sa odradiť žiadnymi prekážkami

Podnikateľ z Argentíny sa ale neplánuje nechať odradiť žiadnymi prekážkami a trvá na tom, že do roku 2050 svoj cieľ dosiahne. Údajne si uvedomuje, že toľko odvahy zatiaľ nemajú ani skúsené a riadne vybavené vesmírne agentúry, no neprekáža mu to.

Zaujímavé je, že Söhnlein do roku 2013 pôsobil ako CEO OceanGate, no v tom roku podal výpoveď. V spoločnosti následne vlastnil len malý podiel. Teraz ale tvrdí, že ľudia by na Rusha a na celú záležitosť s ponorkou mali zabudnúť. Myslí si, že ľudstvo sa rúti do záhuby a je potrebné s tým niečo urobiť.

O Stocktonovi Rushovi tvrdí, že nebyť jeho, ľudia by ešte stále žili v jaskyniach. Napriek tomu sa ale Rush zaradil do zoznamu vynálezcov, ktorí zomreli vďaka vlastným vynálezom.