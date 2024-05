Pellegrini a Čaputová: Odsudzujeme akékoľvek násilie. Predstaviteľov parlamentných strán pozývame do paláca

V Prezidentskom paláci sa dnes uskutočnilo spoločné vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej a novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho k spoločenskej situácii po včerajšom útoku na premiéra Roberta Fica.

Prezidentka Čaputová už včera poskytla stanovisko k celej situácii. „Nenávistná rétorika, ktorej sme v spoločnosti svedkami, vedie k nenávistným činom,“ povedala. Nazvala to útokom na demokraciu. Akékoľvek násilie je podľa jej slov neakceptovateľné. Požiadala, aby sa nevynášali v súvislosti s aktuálnou situáciou rýchle súdy.

„Som šokovaná, všetci sme šokovaní, z hrozného a zákerného útoku na premiéra Roberta Fica. Stalo sa niečo, vážnosť čoho si zrejme ešte ani nedokážeme uvedomiť alebo to nedokážeme obsiahnuť. Fyzický útok na predsedu vlády je predovšetkým útok na človeka, ale je to aj útok na demokraciu,“ uviedla hlava štátu vo vyhlásení v prezidentskom paláci.

Spoločné vyhlásenie Pellegriniho a Čaputovej

„Chceme vyslať signál porozumenia“, začala svoj príhovor Čaputová. Je podľa nej potrebné upokojiť situáciu. „Sme jedna krajina, jeden národ, tvoríme jedno ľudské spoločenstvo“, pokračovala prezidentka. Ide o útok na demokraciu. Prezidentka vyzvala všetkých na zodpovednosť a pokoj. S jej slovami súhlasil aj Pellegrini.

„To, čo sa včera stalo, bol individuálny čin. Ale napätá atmosféra nenávisti bola naším kolektívnym dielom,“ vyhlásila prezidentka. Vyzvala na vykročenie z bludného kruhu nenávisti a vzájomných obviňovaní. Spolu s Pellegrinim si podľa svojich slov uvedomujú, že pre spoločnosť je teraz najdôležitejšie upokojiť situáciu. Útok na Roberta Fica označila nielen za ľudskú tragédiu, ale aj útok na demokratické zriadenie. „Myslime teraz preto spolu najmä na jeho skoré zotavenie,“ dodala.

Napätá situácia je kolektívnym dielom. Predstaviteľov jednotlivých politických strán dnes pozvú do paláca. Peter Pellegrini zostal zo situácie zhrozený, a to nielen ako prezident, ale aj ako človek. „Tento atentát si zaslúži jednoznačné odsúdenie“, povedal Pellegrini. Je to naša jediná nádej do budúcnosti. Slovensko sa musí vydať cestou pokoja, nesmieme na nenávisť odpovedať ďalšou nenávisťou. Strany vyzval, aby na čas prerušili predvolebnú kampaň do Európskeho parlamentu.

Pellegrini verí, že nikto nebude túto udalosť zneužívať na vytĺkanie politických bodov. Ak dnes ľudia na Slovensku niečo potrebujú, je to jednota politickej reprezentácie a civilizovaná diskusia. „Je toto stav, do ktorého sme sa chceli dostať?“ pýta sa Pellegrini. Niečo podobné sa podľa neho už nesmie opakovať. „Atentát na predsedu vlády je atentátom na demokraciu. Ak sa máme ako národ zmieriť – a ak sa takéto atentáty na demokraciu nemajú zopakovať – musia všetci prejaviť veľkú mieru zodpovednosti,“ vyhlásil.