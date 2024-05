Protest zamestnancov na východe Slovenska: Stovky ľudí sú bez práce, výplaty nemajú od marca. Vedenie hľadá riešenie

Len pred pár dňami sme vás informovali o tom, že veľký zamestnávateľ na východnom Slovensku čelí značným problémom. Spoločnosť Bukocel sa zaoberá spracovaním dreva a po známom ružomberskom Mondi ide v tomto odvetví o slovenskú dvojku. Zamestnancom skupiny spoločností Bukocel v okrese Vranov nad Topľou však meškajú výplaty od marca, tí sa teraz rozhodli protestovať. Informuje o tom prešovský Korzár.

Svoje výrobky Bukocel vyváža do zahraničia, predovšetkým do štátov ako Rakúsko, Nemecko a Francúzsko. U nás zamestnáva necelú tisícku zamestnancov a patrí k najväčším firmám v rámci svojej priemyselnej kategórie. Majiteľom je levický podnikateľ, ktorý v posledných rokoch do Bukocelu investoval nemalú čiastku a podarilo sa mu zadlženú firmu, zmietajúcu sa v problémoch, zachrániť.

Ešte v roku 2022 si na konto pripísala zisk 1,15 milióna eur, rok predtým dokonca takmer tri milióny eur. Náznak prvých problémov sa v médiách objavil počas apríla, kedy vyšli na povrch informácie o vysokej pokute od štátu. Dostupné informácie deklarujú, že rezort životného prostredia pokutu udelil preto, že Bukocel v súlade so zákonom neodovzdal do registra v stanovenom termíne kvóty potrebné na pokrytie emisií za predchádzajúci rok.

Len pre upresnenie, malo ísť o 17 578 ton oxidu uhličitého, čo v praxi znamená výšku pokuty presahujúcu úroveň dvoch miliónov eur. Ide tak o približne dvojnásobok toho, čo Bukocel v roku 2022 zarobil.

Výplaty nemajú od marca

Predseda Základnej organizácie Odborového zväzu Drevo, Lesy, Voda (OZ DLV) pre Bukocel Pavol Halas v stredu uviedol, že zo 702 zamestnancov dostala výplatu napríklad logistická časť, no za marec nebola vyplatená mzda 567 ľuďom. „Zamestnanci sú rozhorčení, nemajú z čoho žiť, a mám informáciu, že od zajtra väčšina zamestnancov ukončí pracovný pomer, lebo už toho majú dosť,“ uviedol.

Finančné problémy holdingu mal vyriešiť úver, o ktorý sa začali zaujímať ešte začiatkom tohto roka. „Pre získanie preklenovacieho úveru bol vedením spoločnosti spracovaný dlhodobý podnikateľský plán na roky 2024 – 2029, ktorý bol v apríli 2024 validovaný uznávanou medzinárodnou konzultačnou spoločnosťou. Ten však bol bankou zamietnutý. Spoločnosť pripravila aj ďalší návrh tollingového financovania, ktorý taktiež nebol v banke schválený,“ uviedol špecialista marketingu a eurofondov holdingu Michal Švábik.

Nespokojní zamestnanci sa rozhodli podľa portálu Korzár svoju frustráciu pretaviť do protestu, no ohľadne situácie sú skeptickí. „Hovoria nám, ešte počkajte, ešte počkajte. Potom príde avizovaný termín a nič sa nestane, fabrika stojí. Šesťdesiat percent zo mzdy máme napísaných len na papieri, poslednú výplatu sme dostali za február v marci. Nedá sa takto žiť,“ povedala jedna zo zamestnankýň.

Mnohí protestujúci navyše v spoločnosti pracovali dlhé roky, niektorí dokonca aj desaťročia. Pred budovou fabriky v Hencovciach sa tak v strede pracovného týždňa zišlo približne 200 nespokojných ľudí. Protest organizovaný odborovým združením mal upozorniť na sociálnu situáciu zamestnancov a ich rodín v dôsledku nevyplácania miezd. Predstavitelia holdingu na stretnutí uviedli, že sa snažia situáciu riešiť získaním úveru alebo investora, aby mali financie na vyplatenie miezd.

Ďurian trvá na tom, že problémy spôsobilo vypovedanie zmluvy zo strany štátneho podniku Lesy SR. „Keď nám vypovedali zmluvu, chýbalo nám v tom momente 40 percent dreva. Ľudí sme síce brali do práce, ale robili v podstate len 60 percent výkonu. Ďalší rok sme už robili necelých 50 percent. Tento rok sme robili dva týždne,“ povedal prezident skupiny spoločností Bukóza Holding Ján Ďurian.