Planétka medzi Marsom a Jupiterom nie je len pustou skalou: Pod povrchom ukrýva unikátny oceánsky svet

Bola prvou objavenou trpasličou planétkou, dlhé desaťročia bola dokonca považovaná za planétu našej slnečnej sústavy. Ceres, ktorá sa nachádza v pásme planétok medzi Marsom a Jupiterom, bola považovaná za obrovskú pustú skalu, vedcov však posledné roky zaujímali rozsiahle svetlé škvrny na jej povrchu. Teraz konečne priniesli fascinujúcu odpoveď.

Trpasličia planéta Ceres pod svojim povrchom ukrýva rozsiahle podpovrchové oceány, uvádza na svojom webe americký Národný úrad pre letectvo a vesmír NASA. Ceres podľa najnovších výsledkov výskumu vedcov z NASA pod svojím povrchom ukrýva mimoriadne rozsiahly oceánsky svet. Oceán, ktorý vedci skúmali, má byť hlboký minimálne 40 kilometrov, pričom do šírky dosahuje dĺžku niekoľko stoviek kilometrov.

Svetlé oblasti

Vedci dlhé desaťročia považovali planétku Ceres za pustý skalnatý objekt. Až dáta a zábery, ktoré zozbierala sonda Dawn, vzbudili okolo Ceres nový rozruch. V roku 2018, keď misia Dawn končila, zostúpila sonda 35 km nad povrch planétky Ceres a vyhotovila unikátne zábery. Tie odhalili zvláštne svetlé oblasti na povrchu planétky, ktoré vedci okamžite podrobili detailnému skúmaniu. Zistili, že zosvetlenie povrchu spôsobili zlúčeniny sodíka, uhlíka a kyslíka, pochádzajúce pravdepodobne z odparenej vody. Odkiaľ sa ale na povrchu pustej skaly voda vzala?

Obrovský oceán

Nový výskum, ktorý vedci z NASA prezentovali len včera ukázal, že voda na planétke Ceres pochádza s najväčšou pravdepodobnosťou z rozsiahleho oceánskeho sveta s vysokým obsahom solí pod jej povrchom. Viedol ich k tomu objav hydrohalitu, ktorý odhalili na povrchu Ceresu s pomocou infračerveného skenovania. Hydrohalit sa bežne nachádza v morskom ľade, okrem Zemi nebol ešte nikdy objavený na žiadnom inom vesmírnom telese. Najväčší podpovrchový oceán sa podľa štúdie nachádza v oblasti krátera Occator s priemerom viac ako 90 km, ktorý bol aj predmetom výskumu odborníkov.

„Keď sa sonda Dawn pustila do svojej mimoriadnej mimozemskej expedície, dokázala oveľa viac, ako sme dúfali,“ hovorí v tlačovej správe NASA riaditeľ misie Marc Rayman. „Tieto vzrušujúce objavy po ukončení jej misie sú úžasnou poctou tomuto pozoruhodnému medziplanetárnemu prieskumníkovi,“ komentuje výsledky výskumu Rayman.

Proces stále prebieha

Vedci počas svojho výskumu zistili aj to, že skúmané svetlé oblasti na povrchu planétky Ceres sú relatívne mladé, siahajú asi do obdobia spred 2 miliónov rokov. Objavili tiež dôkazy o tom, že geologická činnosť, počas ktorej dochádza k uvoľňovaniu slanej vody na povrch a jej následnému vyparovaniu s najväčšou pravdepodobnosťou neustále prebieha, pričom objavili aj miesta, kde by k takýmto priesakom malo dochádzať.

Nové zistenia sú podľa vedcov mimoriadnym ukončením misie sondy Dawn, ktorá zozbierala dáta potrebné k celému výskumu. Veria tiež, že po novom objave sa planétka Ceres opäť dostane do väčšej pozornosti a v budúcnosti budú môcť odhaliť jej ďalšie tajomstvá.