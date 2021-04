Pfizer prichádza s veľkou novinkou. V testovacej fáze je tabletka na liečenie koronavírusu, dostupná má byť čoskoro

Podobne ako pri mnohých ďalších vírusoch, aj pri koronavíruse je výrazným problémom chýbajúca liečba. Lekári sa zameriavajú na zmierňovanie jednotlivých symptómov, efektívna liečba na koronavírus však zatiaľ dostupná nie je. Prečo je dôležitá prevencia, napríklad vo forme očkovania?

Pfizer testuje liek vo forme tabletky

Ako informuje portál IFLScience, ideálne je nákaze sa vyhnúť. Ak sa však raz človek koronavírusom predsa len nakazí, lekári nemajú v rukách efektívny liek. Môžu len dohliadať na to, aby mal pacient v tele dostatok kyslíka. Inak ostáva len čakať, kým sa imunitný systém s vírusom popasuje sám. Telo však tento boj nie vždy zvládne a ľudí, ktorí koronavírusu podľahli, pribúda každým dňom čoraz viac.

Spoločnosť Pfizer však dúfa, že sa situácia čoskoro zmení a na trh sa podarí dostať efektívny liek. V súčasnosti prichádza gigant s novinkou – s liekom vo forme tabletky, ktorý by mal koronavírus vyliečiť. V súčasnosti už prebieha prvá fáza klinického testovania. Tabletka sa zameriava na špecifický enzým, ktorý vírus potrebuje na to, aby sa mohol replikovať v hostiteľskej bunke. Tabletka, ktorá zatiaľ dostala pomenovanie PF-07321332, by mala účinkovať hneď, ako sa vírus dostane do tela.

Aby sme pandémiu zvládli, potrebujeme prevenciu vo forme očkovania, ale aj efektívny liek. Schopnosť liečiť koronavírus a nielen zmierňovať príznaky je mimoriadne dôležité najmä v súčasnej situácii, kedy sa neustále objavujú nové a nové mutácie vírusu, informuje prostredníctvom svojho webu Pfizer.

Zabraňuje tomu, aby sa vírus v tele rozmnožil

Ak sa tvorbu lieku podarí dotiahnuť do konca, lekári by mohli tabletku podať pacientovi hneď, ako sa objavia prvé príznaky ochorenia. Zabránilo by sa tak tomu, aby sa ochorenie dostalo do štádia, kedy by si pacient vyžadoval hospitalizáciu. Okrem tabletky testuje spoločnosť Pfizer aj intravenózne antivirotikum PF-07304814, informuje portál Clinical Trials.

Liek PF-07321332 pôsobí ako inhibítor proteázy, ktorý zabraňuje tomu, aby sa vírus v tele hostiteľa rozmnožil. Ak sa vírus nemôže množiť, infekcia nenapácha v tele výrazné škody. Inhibítory proteázy sú už v súčasnosti využívané pri liečbe iných závažných ochorení, napríklad HIV či hepatitídy typu C.

Aj keď odborníci už teraz vedia, že inhibítor je účinný aj v prípade koronavírusu, liek zatiaľ nebol riadne testovaný a nie je možné s istotou povedať, že je pre ľudí bezpečný. Klinické testovanie lieku na skupine 60 ľudí by malo byť ukončené 25. mája. Bude však potrebné vykonať ďalšie testy na väčších skupinách dobrovoľníkov.