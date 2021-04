Kedy mať rúško na tvári aj vonku napriek tomu, že to už nie je povinné? Takto ľahko to zistíte

Zdá sa, že celkom sa ich tak skoro nezbavíme. Už niekoľko dní však za istých podmienok vonku rúško nosiť nemusíme. V záujme vlastnej bezpečnosti by ste však mali vedieť, kedy si ho radšej predsa len nasadiť.

Kedy by sme mali nosiť rúško aj vonku?

Don Milton je jeden z popredných svetových odborníkov, ktorý sa zaoberá najmä tým, ako sa vírusy šíria vzduchom. Už od začiatku pandémie zaujal k rúškam a respirátorom jasný postoj, odporúča respirátor nosiť aspoň vtedy, keď sa vyberieme na nákup do potravín, informuje Science Alert. Počas jazdy na bicykli v parku si však rúško nedáva ani samotný Milton.

Podľa Miltona sú pravidlá nosenia rúška v exteriéri celkom jednoduché. Rúško by ste mali mať na tvári vždy, keď sa ocitnete v blízkosti iných ľudí. Mali by ste ho mať aj v prípade, ak viete, že je šanca, že stretnete niekoho známeho a zastavíte sa s ním na kus reči, vyjadril sa vedec pre Business Insider.

Milton zdôrazňuje, že aj keď v exteriéri je šanca, že sa nakazíte koronavírusom nižšia, ako keď ste v interiéri, stále nie je nulová a mali by sme byť opatrní. Napríklad, ak sa chystáte na opekačku s priateľmi a nie každý z nich je zaočkovaný, všetci by ste mali mať na tvári rúška. „Pravidlá by mali byť jednoduché. Ak ste vonku a dokážete si od ostatných ľudí udržať odstup aspoň dva metre, rúško mať nemusíte,“ hovorí lekárka a profesorka Leana Wen.

Je to základ slušnosti, stačí použiť sedliacky rozum

Opatrní by sme mali byť najmä v prípade, ak sa s niekým vonku rozprávame dlhší čas, alebo ak dochádza k miešaniu ľudí v interiéri a v exteriéri. Napríklad, ak stretnete na ulici suseda, je ideálne nasadiť si rúško alebo prejsť na opačnú stranu ulice. Nasadiť si v takom prípade rúško je podľa Wenovej základ slušnosti rovnako, ako keď si ústa prekryjete rukou pri kýchaní či pri kašľaní. Aj keď sú nariadenia neraz komplikované, stačí sa riadiť sedliackym rozumom.

Vo väčšine krajín pravidlá nie sú dostatočne jasne stanovené, čo spôsobuje, že ľudia strácajú dôveru v zdravotníkov, neveria rozhodnutiam vlády a opatrenia a nariadenia spochybňujú. Každý deň robíme množstvo komplexných rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú naše zdravie. Mali by sme mať preto čo najviac relevantných informácií, aby sme seba, ale aj svoje okolie vedeli čo najlepšie ochrániť.