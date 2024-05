Dráma u Borisa Kollára skončila trestným oznámením. Mamičky sa na rodinnej grilovačke pobili, nechýbalo ani trhanie vlasov

Z pokojnej grilovačky u Kollára doma sa rýchlo stala bitka mamičiek, pri ktorej nechýbalo ani trhanie vlasov. Rodinná pohoda tak skončila trestným oznámením.

Ako zistil portál Nový čas, politik naplánoval pokojnú rodinnú grilovačku spolu so svojou mamou, súčasnou partnerkou Laurou Vizváryovou a niekoľkými jeho deťmi. Rodinná idylka však skončila v momente, ako na grilovačku dorazili nepozvaní hostia v podobe jeho bývalých partneriek a matiek jeho ďalších detí.

„Že sa to stalo, potvrdiť môžem, ale nechcem sa k tomu podrobnejšie vyjadrovať. Mám znalosť, že to Laura rieši s právnikom, a preto do toho nechcem zasahovať vyjadreniami cez tlač,“ k situácii sa pre denník vyjadril aj samotný Boris Kollár, ktorý síce viac povedať nechcel, no viac o incidente prezradil denníku zdroj, ktorý sa rozhodol ostať v anonymite.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Boris Kollar (@kollarboris)

Pobili sa

Hoci sú konflikty medzi Barborou Richterovou a Borisom Kollárom a tiež Laurou už všetkým viac-menej známe, keďže ich obe strany zvyknú zdieľať na sociálnych sieťach a posielať si takto odkazy, nik by pravdepodobne nečakal, že to vyústi až do fyzického napadnutia. Nielen Barbora, ale tiež Vanessa Hrubovčáková sa totiž rozhodli pozvať sa na túto grilovačku a slušné správanie nechali doma.

Obe ženy mali ostať na mieste, hoci ich Boris aj Laura prosili, aby odišli a potom spustili vlnu nadávok nielen na Lauru, ale tiež na Borisove deti. Jedno z nich pritom malo dostať po ich slovnom útoku panický atak.

Situácia sa však ešte viac vyostrila, keď došlo k fyzickému násiliu. „Barbora potiahla Lauru za vlasy a k incidentu sa pridala aj Vanessa, ktorá Lauru udrela do ruky a rebier. Zostali jej modriny,“ prezradil zdroj Novému Času.

Barbora s Vanessou nakoniec odišli na vyzvanie ďalšej mamičky, ktorá sa v dome nachádzala, no nie skôr, kým sa Boris nepohral 10 minút s ich deťmi. S Vanessou má Kollár synčeka, ktorý je len o pár mesiacov mladší ako Abner, ktorého má s Laurou a s Barborou má dvoch synov.

Skončilo to trestným oznámením