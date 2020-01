Petra Vlhová suverénne vyhrala slalom v Záhrebe! Nechala za sebou aj Shiffrinovú

Petra Vlhová potvrdila skvelú jazdu z prvého kola, v ktorom si vypracovala vyše sekundový náskok na druhú Mikaelu Shiffrinovú. Suverénne tak vyhrala preteky slalomu Svetového pohára v chorvátskom meste Záhreb pred Mikaelou Shiffrinovou o 1,31 sekundy.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po 1. kole sobotňajšieho slalomu Svetového pohára usadila na prvej priečke s výrazným náskokom pred súperkami. V Záhrebe predviedla čistú a dynamickú jazdu a pred druhou Američankou Mikaelou Shiffrinovou viedla o 1,16 sekundy. Tretia bola s mankom 1,81 s Švajčiarka Wendy Holdenerová.

Vlhová odštartovala s jednotkou a aj bez porovnávacích medzičasov si udržala dynamiku jazdy na celej dlhej trati, ktorú zvládla za 57,25 s. Nastavila tak samostatné parametre prvého kola, ku ktorým sa nepriblížila žiadna súperka z elitnej žrebovanej sedmičky. Nedokázala to ani Shiffrinová, ktorej medzi prvým a druhým medzičasom podkĺzla lyža a mala čo robiť, aby chybu ustála. Síce pokračovala ďalej, ale jej strata narastala až do cieľa. Vlhová si tak vypracovala komfortný náskok aj pred fenomenálnou Američankou. Menšie ako dvojsekundové manko na ňu mali iba Shiffrinová, Holdenerová a štvrtá Rakúšanka Katharina Liensbergerová, ktorá stratila 1,99 sekundy.

„Úprimne, cítila som, že robím mierne chyby, ale keď prichádzali ďalšie dievčatá, videla som, že to nebolo také zlé. Som rada, že sa mi konečne podarilo ísť na hrane rizika,“ povedala v cieľových priestoroch Vlhová, ktorá bola pred 2. kolom (16.15 h) jednoznačná favoritka na víťazstvo: „Som momentálne na prvom mieste, no uvidíme, ako postavia druhé kolo. Je lepšie, že náskok je taký veľký, ale nič to nemení na tom, že musím ísť naplno rovnako ako v prvom kole.“