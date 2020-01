Ďalšie 1. miesto v tomto roku! Petra Vlhová vyhrala slalom vo Flachau

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po prvom kole nočného slalomu vo Flachau na prvom mieste. Dravou jazdou na rytmickej trati získala na svoju najväčšiu konkurentku Američanku Mikaelu Shiffrinovú náskok šesť desatín sekundy. Kvalitnú jazdu z prvého kola potvrdila aj v tom druhom a zvíťazila o 10 stotín sekundy pred Annou Swennovou Larssonovou a Mikaelou Shiffrinovou.

Aj keď obhajkyňa prvenstva v hornom úseku nebola najrýchlejšia, pasáž po prvý medzičas bola pre ňu kľúčom k dominantnému prvému kolu. Na svoje pomery a fyzické proporcie nabrala Vlhová od prvého oblúku dynamiku, akcelerovala v každej bránke a následne svoju jazdu typicky vygradovala. Na prvom meraní mala až na dve stotinky v podstate rovnaké rýchlostné parametre ako pred ňou Liensbergerová. Domáca favoritka druhého sledu išla agresívne a svižne, pričom od Slovenky ju dištancovali dve chybičky v druhej fáze trate. So štvorkou svoj výkon oproti konkurencii gradovala aj Shiffrinová, nie však v porovnaní s Vlhovou. Američanke v čistej jazde chýbal esprit a už na prvom medzičase zaostávala za rivalkou 45 stotín.

Celkový Vlhovej náskok šesť desatín bol priepastný, na pomerne ľahkom, priamočiarom a čistom kurze delil ďalšie štyri elitné pretekárky balík 24 stotín. Šiesta Michelle Gisinová zo Švajčiarska už strácala výraznejšie (+1,30).

„Keď som prišla do cieľa cítila som, že niektoré pasáže som mohla ísť lepšie. Potom prišla Mikaela a mala som náskok. Musím si pozrieť video, kde sa dalo ísť rýchlejšie a lepšie. Do druhého kola sa to budem chcieť pokúsiť udržať. Povrch je super, všetko mi hrá do karát. Druhé kolo stavia tréner Shiffrinovej, určite ma pozná a bude chcieť urobiť niečo, čo nemám rada. Taktika v druhom kole bude ako vždy, ísť naplno a nezáleží na tom, aký mám náskok. Musím riskovať a nerobiť chyby,“ povedala pre RTVS Vlhová.