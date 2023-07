Peter prenajíma mobilný dom v Chorvátsku: Nachádza sa hneď pri pláži, 6 ľudí zaplatí dokopy za noc od 80 eur

Ak sa chystáte toto leto do Chorvátska, možno ste aj vy riešili ubytovanie u domácich alebo v hoteloch. Vedeli ste však, že dovolenku môžete stráviť aj v plne zariadenom mobilnom dome rovno pri pláži? Peter Jaroš, ktorý jeden taký domček prenajíma vo Vodiciach, nám prezradil, ako sa k nemu dostal a za koľko v ňom môžete oddychovať aj vy.

V rozhovore sa dozviete aj: ako sa Peter dostal k mobilnému domu;

aká je jeho údržba a aké sú ročné náklady;

za koľko sa tu môžete ubytovať a čo všetko môžete zažiť;

aké má plány do budúcnosti.

Ako vznikol nápad kúpiť mobilný dom v Chorvátsku?

Mobilný dom v Chorvátsku mám asi rok, ale chodím tam pravidelne už od roku 2017. Kamarát tam mal reštauráciu a my sme prenajímali skútre, a tak som sa vlastne dostal k mobilným domom — Slováci, ktorí domčeky už vlastnia alebo prenajímajú, prišli do tej reštaurácie a ponúkli nám, že môžeme parkovať skútre tam pri nich. No nie je ľahké tam niečo kúpiť. Ak sa aj niečo uvoľní, predá sa to takmer okamžite.

Našťastie som tam mal kamaráta, ktorého som spoznal cez požičiavanie skútrov. Telefonovali sme si a pošťastilo sa mi, že práve chcel domček predať a ja som sa chopil šance. Akceptoval som všetky podmienky a podarilo sa. V tom domčeku je všetko, je kompletne vybavený. Je v ňom umývačka riadu, teplovzdušná rúra, chladnička, teplá voda, bojler, kúrenie a, samozrejme, klíma. Môj domček má jednu z najväčších terás v celom kempe a väčšinu času trávia ľudia práve na nej. Aj na terase je chladnička, televízor, varič či kávovar. Človeku naozaj nič nechýba.

Ako prebiehala kúpa?

Pozemok, na ktorom sa domček nachádza, človek nevlastní. Keď má niekto mobilný dom, má ho na 99 percent v kempe, kde si prenajíma parcelu. Mobilný dom sa dá bez problémov objednať v Slovinsku, problémom je ale to, kde ho potom umiestniť.

Koľko to celé stálo? Aké sú mesačné náklady, napríklad na energie atď.?

Čo sa ceny týka, mobilný dom sa dá kúpiť aj za 40 000 eur, ale nie v lokalite, kde som ja. No možno ho kúpiť aj za 200 000. Použitý dom na lepšom mieste zhruba za 60 000 až po 130 000 eur. Môj dom síce nie je najnovší, ale je v dobrej lokalite a výhoda je tá, že sme tam komunita Slovákov. V tom rade, kde sme my, je zhruba 10 domov a z toho 8 alebo 9 si prenajímajú Slováci, ktorí sa tam obmieňajú. Vždy pred sezónou a po nej sa tam ale takmer všetci slovenskí majitelia mobilných domčekov stretávame a užívame si Vodice v komornejšej atmosfére.

Mobilný dom je lacnejší, má to veľa výhod, ale aj isté nevýhody. Za to, že ho máme v kempe, momentálne platíme 7 000 eur ročne, ale každým rokom cena stúpa. To nie je málo, ale je v tom zahrnutá elektrina, voda, ale aj služby recepcie (kemp spadá pod Hotel Imperial).

Keby som chcel kúpiť nejakú nehnuteľnosť v takej lokalite a takto blízko pri vode, človek musí rátať s tým, že zaplatí okolo 6 až 7 000 eur za meter štvorcový. Dom s vlastnou záhradou v dobrej lokalite vyjde aj na milión eur. Mobilný dom je jednoducho iný koncept bývania. Povedal by som, že je to veľa muziky za málo peňazí.

Aká je údržba domu na diaľku? Máš najatého človeka, ktorý sa o to stará, keď tam nie si?

Počas sezóny je to dobré v tom, že keďže si parcely prenajíma veľa Slovákov, stále tam niekto je. Ale môžem sa spoľahnúť aj na recepciu, a keď vznikne nejaká škoda, napríklad niečo praskne, tak recepcia zasiahne. Mám tam však aj človeka, ktorý mi všeličo opravuje. Teraz mi na domčeku prerábal strechu. Keď sa niečo stane, príde a opraví to. Z upratovacej firmy tam zas chodí pani, ktorá tiež má od domu kľúče a vyrieši namiesto mňa množstvo vecí, ktoré by som inak musel ísť riešiť osobne.

Väčšinou sa spolieham na to, že ak ide niekto do Vodíc do nášho kempu, prejde a skontroluje všetky domy, či tam niekto nie je a v akom sú stave. Keď sa niečo deje, voláme si a pomáhame si navzájom, čo je skvelé.

Dom prenajímaš na dovolenky, ako to prebieha? Stalo sa už, že si urýchlene musel ísť do Chorvátka niečo vyriešiť? Napríklad vzniknuté škody?

To by musela byť strašne veľká škoda, aby som tam musel ísť osobne. Ale ak by sa napríklad rozbilo okno, tak toho pána, ktorého som spomínal, poprosím, aby to opravil a ja to zaplatím.