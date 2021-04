PCR testy včera odhalili stovky nakazených. Počet hospitalizovaných pacientov opäť stúpol

Na Slovensku v pondelok (5.4) pribudlo 333 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 3 145 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 365 733 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 587 640 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 2 944 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 2 699 ľudí. Na JIS je 256 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 340 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 389 156 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 10 094. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 758 741.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 333 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 515 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 10,59 % z 3 145 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,57 % z 90 620 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Trnavskom kraji (91), nasledujú Bratislavský kraj (85), Prešovský (54), Nitriansky (37), Košický (19), Žilinský (17), Banskobystrický (15) a Trenčiansky (15). Je medzi nimi 163 mužov a 170 žien. Celkový počet nakazených mužov je 174 422 a žien 191 311.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 758 741, za predchádzajúci deň pribudlo 369 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 263 913 ľudí.

Rezort zdravotníctva reaguje na fámy

Rezort zdravotníctva počas víkendu reagoval na informácie, ktoré sa šírili o očkovaní. Návod nabádal na predbiehanie sa v čakárni. V návode, ktorý koluje na internete, sa odporúča, aby registrujúci označili, že patria ku kritickej infraštruktúre (tzv. fáza 1) s dovetkom, že to nikto nekontroluje. Rezort to kontroluje. Ľudí, ktorí nepredložia hodnoverný doklad, nezaočkujeme. Lenže zbytočne to všetkých zdržuje a oberá o miesto na očkovanie tých, ktorí to naozaj potrebujú.

Ministerstvo odpovedalo aj na otázku, či sa môžu zaočkovať aj náhodní okoloidúci. Teoreticky vraj áno, prakticky nie. Očkujeme v prvom rade ľudí zo zoznamov NCZI, a potom ľudí zdravotne ťažko postihnutých. Ak na konci dňa ostanú nevyužité dávky očkovacej látky, ponúkneme ich záujemcom v súlade s kritériami Ministerstva zdravotníctva (onkologickí pacienti, hemato-onkologické ochorania, ľuďom po transplantácii orgánov atď.)