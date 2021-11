Pavúky sú také strašidelné, že sa ich boja aj samotné pavúky, ukazuje najnovšia štúdia

Zdá sa však, že strachom z pavúkov netrpia len ľudia, ale aj samotné pavúky. Pýtate sa, ako na to vedci prišli? Takýmto spôsobom zisťovali, ako sa pavúky správajú v prítomnosti iných pavúkov.

Október a november sú mesiace, ktoré sa zvyčajne nesú v znamení hororových filmov či pestrých strašidelných kostýmov. Kým mnoho ľudí z filmového sériového vraha strach nemá, pri pohľade na pavúka nabehnú zimomriavky nejednému odvážlivcovi. Niet sa však vôbec za čo hanbiť. Ako totiž píše portál Travel and Leisure, pavúkov sa boja nielen ľudia, ale aj samotné pavúky.

Ako informuje nová štúdia publikovaná v časopise British Ecological Society, ak umiestnite pavúka pred ďalšieho pavúka, zľakne sa a uskočí alebo ujde. Dalo by sa teda povedať, že pavúky trpia arachno-arachnofóbiou. „Aj keď sa ich teda bojíme, predsa máme s pavúkmi niečo spoločné,“ hovorí utorka štúdie Daniela Roessler.

🕷️🕷️🕷️It’s here! Right in time for #Arachtober! Our “Arachno-Arachnophobia” study is now out in @FunEcology (as accepted article)! Static visual predator recognition in jumping spiders. 🕷️🕷️🕷️ https://t.co/ECXC9rsneD

A 🧵 1/8: pic.twitter.com/Io7GG2bxjS

— Dr. Daniela Rößler 🌎 (@RoesslerDaniela) October 22, 2021