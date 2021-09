Strach z pavúkov je jedna z najbežnejších fóbií. Táto nová aplikácia vás z neho dokáže vyliečiť

Arachnofóbia, teda panický strach z pavúkov, patrí medzi tie pomerne bežné. Možno aj vy máte vo svojom okolí niekoho, kto jednoducho neznesie prítomnosť pavúka vo svojej blízkosti. Tohto strachu sa však možno už čoskoro budú môcť ľudia poľahky zbaviť, a to vďaka mobilnej aplikácii.

Arachnofóbia trápi množstvo ľudí po celom svete

Možno to poznáte aj vy – zbadáte v rohu obrovského pavúka, zrazu máte chuť ujsť z bytu, zavrieť za sebou dvere a už sa nikdy nevrátiť. Arachnofóbia nie je žiadna sranda a vzhľadom na to, že pavúky sú takmer všade, nežije sa s ňou ľahko. Ako však informuje portál Science Times, odborníci konečne prichádzajú s ľahko dostupným riešením v podobe mobilnej aplikácie. Tá dostala pomenovanie Phobys a jej cieľom je pomôcť ľuďom zvládnuť strach z pavúkov.

Aplikácia už prešla fázou klinického testovania a výsledky preukázali, že po používaní aplikácie sa ľudia báli skutočných pavúkov o niečo menej. Aplikácia využíva upravenú realitu, v rámci ktorej je 3D model pavúka umiestnený do realistického sveta. Je totiž jednoduchšie čeliť virtuálnemu pavúkovi ako tomu skutočnému.

Ako informuje portál Healthline, fóbia je iracionálny strach z rôznych zvierat, vecí či situácií. Často vzniká po negatívnej skúsenosti, neraz však na ňu nie je možné ukázať prstom a jasne definovať, čo fóbiu spustilo. Aj keď nejeden človek má nepríjemný pocit, keď vidí pavúka, fóbia je neraz extrémne intenzívny strach. Človek má pocit, že ho niečo skutočne ohrozuje.

Aplikácia vám pomôže zbaviť sa strachu z pavúkov

V niektorých prípadoch je fóbia taká vážna, že sa človek vyhýba miestam, kde by na pavúka mohol natrafiť. Neraz sa fóbia spája s úzkostnou či depresívnou poruchou a na život človeka môže mať vážny dopad. V takom prípade môžu pomôcť napríklad psychológovia, a to za pomoci tzv. expozičnej terapie. Je to druh terapie, počas ktorej je človek postupne vystavovaný vnemom, z ktorých má strach.

Podľa štúdie publikovanej v časopise Journal of Anxiety Disorders však človek už nemusí byť vystavovaný skutočným podnetom, napríklad pavúkom, stačí, ak ich vníma prostredníctvom aplikácie. Človek sa tak so strachom vyrovnáva o niečo ľahšie.

Do štúdie sa zapojilo celkovo 66 ľudí trpiacich arachnofóbiou, pričom boli rozdelení do dvoch skupín. Jedna zo skupín bola kontrolná a z fóbie sa neliečila. Druhá v priebehu dvoch týždňov absolvovala šesťkrát polhodinový tréning za pomoci aplikácie.

Následne vedci porovnávali, ako ľudia na pavúky reagovali pred terapiou a po nej. Úlohou účastníkov výskumu bolo priblížiť sa čo najviac k živému pavúkovi, ktorý bol zavretý v priehľadnom boxe. Výsledky boli jednoznačné. Ľudia, ktorí využívali aplikáciu Phobys, sa skutočných pavúkov báli menej, ako tí, ktorí takúto terapiu nepodstúpili.

Phobys má celkovo 9 stupňov obtiažností, v rámci ktorých človek rôznymi spôsobmi interaguje s pavúkom. Aplikácia využíva aj rôzne animácie a zvukové efekty, ktoré majú človeka motivovať a povzbudiť. Aplikácia je prostredníctvom Google Play a Apple Store dostupná pre používateľov iPhonov aj Androidu. Odborníci odporúčajú, aby ju samostatne využívali len ľudia trpiaci miernou formou fóbie. Ak je fóbia vážna, je lepšie vyhľadať pomoc odborníka.