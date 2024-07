Patrí k najlepšie oblečeným Slovenkám. Andrea Verešová dokazuje, že má módu v malíčku, v týchto outfitoch zažiarila najviac

Existuje hneď niekoľko známych Sloveniek, ktoré sa rozumejú móde, no ak medzi nimi niekto vyniká, je to práve bývalá miss. Tá sa každý rok prekonáva a na nejednej udalosti patrí k najlepšie oblečeným. Či už sú to plesy alebo červené koberce, vždy ukáže tie najkrajšie outfity a vyzerá ako bohyňa.

V roku 1999 vyhrala titul Miss Slovensko a dodnes ukazuje, že si korunku právom zaslúžila. 44-ročná Andrea Verešová starne s gráciou a krásu jej môže závidieť nejedna žena. Nechýba jej ani zmysel pre módu a všade, kde sa ukáže, ohuruje svojimi outfitmi, ktoré sú vždy dokonalo zladené a ukážu ju v tom najlepšom svetle.

Ples v Intru

Dlhé róby bývalej miss naozaj pristanú. Tí, ktorí ju pravidelne sledujú vedia, že väčšinou stavia na jednoduchosť, alebo naopak – na ligot, a tak jej tohtoročný outfit na Plese v Intru na Morave ľudí pozitívne prekvapil. Verešová sa predviedla v asymetrických šatách s mašľou v páse od návrhárky Jany Rychtárikovej.

V rovnakých šatách mohli ľudia v roku 2021 vidieť Natáliu Hoštákovú, ktorá sa v nich predviedla na Miss Universe.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Andrea Verešová Official (@andreaveresovaofficial)

Ako sa ukázalo, v kvetovaných ružovo-červených šatách Verešová fanúšikov naozaj uchvátila. V komentároch k jej príspevku nešetrili chválou a nazvali ju princeznou, či dokonca kráľovnou plesu. Výber šiat jej vychválili do nebies a páčilo sa im, že sú elegantné, no sexy zároveň.

Oslava Nového roka

V tomto rebríčku však nie sú len šaty. Andrea Verešová totiž dokáže zažiariť aj v overale – hlavne keď sa trblieta. Na oslavu Nového roka 2024 zvolila žiarivý overal v metalickej farbe s tenkými ramienkami a opaskom, ktorý splýval s overalom. Svoj účel však splnil, keďže zvýraznil jej osí driek a upriamil tak pozornosť na jej prednosti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa By AndreaVeresova (@proseccorosebyandrea)

Aj v tomto outfite pridala modelka fotografie na sociálne siete a opäť jej fanúšikovia pod príspevkom vyjadrili svoju podporu a obdiv. Písali jej, že vyzerá ako zlatá rybka, ktorá plní priania a odkázali jej, že je nádherná.

Verešová si navyše v tomto outfite spropagovala vlastnú značku prosecca, a keď ide o propagáciu jej produktu, modelka sa vždy ukáže v tom najlepšom svetle.

Filmový festival v Karlových Varoch

Ak hľadáte jednu udalosť, kde na seba Andrea Verešová vždy strhne pozornosť, je to Filmový festival v Karlových Varoch. Keďže o jej tohtoročnom vzhľade sme vás už informovali, poďme sa pozrieť na tie predošlé.