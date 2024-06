Dominika Cibulková vystrojila 4-ročnému synčekovi pompéznu oslavu. Ľuďom opäť neušiel zaujímavý detail

Ak je niekto známy luxusom a pompéznosťou, rozhodne je to bývalá slovenská tenistka. Síce odkedy rapídne schudla, priťahuje pozornosť najmä ona, najnovšie však bol v centre pozornosti jej synček.

Oslavy malej Ninky v minulosti pripomínali skôr svadbu ako detskú oslavu a vyzerá to tak, že Dominika sa poučila a tentoraz vystrojila skutočne detskú oslavu. Alebo ako ju nazvala samotná Dominika, išlo o Jakubkovu prvú škôlkarskú oslavu. Synček Dominiky totiž oslávil 4. narodeniny v kruhu svojich priateľov.

Mal jedinú požiadavku

Starší zo súrodencov Navarových oslávil narodeniny a ako sa ukázalo, je už dosť starý na to, aby si sám zvolil, akú chce oslavu. Hoci by sa od malého chlapčeka mohlo očakávať, že si vyžiada oslavu so superhrdinami alebo pirátmi, Jakubko mal oveľa jednoduchšiu požiadavku. „Musím ale povedať, že už nastal ten čas, kedy Jakubkova jediná požiadavka bola, že tam chce mať celú triedu, aby si to spoločne užili, takže naša prvá ozajstná škôlkárska oslava,“ prezradila Dominika.

Tento jej nečakaný krok ocenili aj jej fanúšikovia, keďže v komentároch nešetrili nielen gratuláciami, ale tiež pochvalami na krásnu oslavu. Popri tom si však na fotkách všímali aj samotnú Dominiku a odkázali jej, že je už poriadne vidieť, ako schudla. Jedna fanúšička napríklad napísala: „Krásne schudnutá Dominika.“

Hrdá mamička k fotografiám navyše pridala aj milé vyznanie. Napísala: „Pred 4 rokmi sa nám narodil ten najúžasnejší chlapček a zahrnul nás nepoznanou láskou… Nie je v živote nič krajšie ako mať deti, milovať a byt milovaný, ďakujem ti, Bože, za to najkrajšie v živote.“