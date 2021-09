Pápež František prišiel na Luník IX. Poukázal, že chudoba Rómov je aj naša chyba, opravené cesty nepomôžu

Pápež František si vybral košické sídlisko Luník IX sám, prichádza k bežnému človeku a nevyberá si elitu spoločnosti, poukazujúc na “rovnakú dôstojnosť každého človeka”. Mesto Košice je na návštevu pripravené. Vítať ho budú opravené cesty, chodníky, kvetinová výzdoba aj krásne maľby na stenách.

Keď sa verejnosť dozvedela, že pápež František zavíta aj do chudobnej časti Luník IX, reakcie boli rôzne, no skôr negatívne. Pritom si toto miesto vybral sám a v každej krajine vždy navštevuje najchudobnejšie časti. Chce tým upozorniť na to, že je potrebné im venovať viac pozornosti a snažiť sa problém chudoby riešiť. U nás však stále prevládajú silné stereotypy, často aj s rasistickým podtónom. Keďže mesto začalo okamžite okolie Luníka IX zveľaďovať, nič sme nepochopili.

Luník IX pre pápeža skrášlili

Mesto za 830 000 eur zrekonštruovalo aj viaceré úseky ciest v lokalitách, v ktorých sa bude pápež pohybovať. Celkové náklady na jeho návštevu z mestského rozpočtu prestavujú zhruba milión eur. V tom majú byť započítané aj viaceré výdavky smerujúce na sídlisko Luník IX. V uplynulých dňoch tam okrem prístupovej cesty zrekonštruovali napríklad aj zastávku MHD. Od začiatku vstupu na sídlisko vykosili náletové dreviny a upravili aj jeho okolie. Práce tiež realizovali v priestoroch základnej školy, kde bude zriadené tlačové centrum.

Podľa primátora Jaroslava Polačeka sa na skrášlení sídliska podieľali aj jeho obyvatelia. Do prác sa zapojilo približne 200 Rómov. Povedal, že Luník IX už dávno nie ja takým zanedbaným sídliskom ako v minulosti a už to dávno nie je sídlisko neplatičov. Tvrdí tiež, že sa už dlhodobo mení k lepšiemu. „Mesto každý rok čistilo sídlisko a likvidovalo staré skládky. Dali sme tam kamery, každé upratané miesto už zostalo čisté. Nemám preto obavy z toho, že by po odchode pápeža bol Luník IX horším alebo škaredším sídliskom,“ povedal.

Na pápeža sa prišli pozrieť tisíce Rómov

Obyvatelia košického sídliska Luník IX sa už od skorých ranných hodín pripravujú na návštevu Svätého Otca. Sprievodný program sa začal s menším oneskorím, a to svätou omšou pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža. Ako informovala Konferencia biskupov Slovenska, celebruje ju slovenský biskup pôsobiaci v Azerbajdžane, salezián Vladimír Fekete. Kazateľom bude ďalší salezián, don Jozef Luscoň.

Na košickom sídlisku Luník IX sa pápež František stretne nielen s miestnymi Rómami, ale aj ďalšími z iných diecéz. Dokopy sa ich na dnešné podujatie zaregistrovalo viac ako dvetisíc.

Na piatich autobusoch prišli na Luník ešte pred svätou omšou dopoludnia aj Rómovia z Jarovníc v Sabinovskom okrese. „Prišli sme sa pozrieť na Svätého Otca, pretože sme ho ešte takto na živo nevideli. Chceme od neho dostať a prijať veľa milostí. Je to skvelý človek s dobrým srdcom,“ povedala pre SITA jedna z pútničok, Jana Giňová.

Z rovnakej obce zavítala aj mladá rodinka. „Prišli sme pozrieť pápeža. Nie každý bol pápežom, ale tento je naozaj pápežom. Je ním srdcom. Je to nielen pápež, ale aj dobrý človek,“ povedal pre SITA otec rodiny Ivan, ktorý prišiel s manželkou, deťmi aj ďalšími členmi rodiny.

Pozdraviť pápeža prišli aj pútnici z Bardejova, a to na dvoch autobusoch. „Veľmi sa tešíme na Svätého Otca, už sme s ním boli aj v Ríme. Uvidíme, akým slovom nás povzbudí,“ povedala Andrea Drveňáková.

Program pápeža Františka

Hlavný program, teda návšteva Svätého Otca na sídlisku, bude na priestranstve pred Saleziánskym komunitným centrom. Dve hodiny pred príchodom pápeža Františka bolo sídlisko uzavreté. Na stretnutí s Rómami na košickom sídlisku Luník IX dostane pápež František dva obrazy a jednu plastiku. Ide o originálne umelecké stvárnenia dvoch blahoslavených Rómov Zefirína a Emílie a zmenšeninu plastiky Zmŕtvychvstalého Krista z miestneho kostola.

Modlitby a spevy budú vedené v slovenčine a rómčine. Počas samotnej polhodinovej prítomnosti pápeža sa budú modliť otčenáš po rómsky, následne zaznejú svedectvá pekných životných príbehov Rómov. Potom sa očakáva príhovor Svätého Otca. Ďalej čaká pápeža stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva so začiatkom o 16:30, kam sa presunie autom.