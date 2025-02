Otvorili tu nový Lidl, predajňu už pripravuje aj Biedronka. Do srdca Považia teraz zrejme mieri ďalší veľký reťazec

Keď poľský diskont oficiálne ohlásil prvé mestá, kde plánuje otvoriť svoje predajne, nechýbala medzi nimi ani Považská Bystrica. Tá leží na hlavnom ťahu medzi Bratislavou a Žilinou, pričom pre investorov zjavne predstavuje pomerne lákavú lokalitu. Okrem spomínanej Biedronky tu nedávno svoju druhú predajňu otvoril nemecký Lidl a ako sa teraz zdá, pridať by sa mohol aj Kaufland.

Ako informuje portál MY Považská, reťazec už v minulosti odkúpil pozemky medzi obchodným domom Tesco a nemocnicou. Zatiaľ nie je jasné, kedy tu bude Kaufland novú predajňu realizovať, no podľa hovorkyne mesta má vydané územné rozhodnutie. Mesto sa preto na potenciálny príchod hypermarketu pripravuje a počíta tiež napríklad so zmenami v infraštruktúre či doprave.

Zástupcovia nemeckého obchodníka sa zatiaľ k veci nechceli bližšie vyjadrovať, nakoľko údajne stále prebieha plánovanie. „V rámci našej expanzie na Slovensku podrobne analyzujeme všetky regióny a overujeme, či by výstavba predajne Kaufland v danej lokalite bola pre nás zaujímavá,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Vargová. V prípade úspešnej realizácie by išlo už o druhú prevádzku, ktorú reťazec v meste má. Prvú predajňu otvoril ešte v roku 2018.

Biedronka by mohla otvoriť už čoskoro

Kým Kaufland je zatiaľ iba v štádiu plánovania, reálne kontúry naberá v Považskej Bystrici predajňa poľského diskontu Biedronka. Tá patrí pod portugalskú skupinu Jerónimo Martins a mnohí Slováci si ju obľúbili predovšetkým vďaka výletom za naše severné hranice. Prevádzka v srdci Považia, ktorá sa bude nachádzať v OD Banco, by podľa informácií portálu mohla byť otvorená v horizonte najbližších týždňov.

Stále platí, že Biedronka poskytuje vyjadrenia médiám iba zriedka a takmer bez akýchkoľvek presnejších informácií. Ako sme vás však v utorok informovali, „lienka“ je údajne tesne pred oficiálnym otvorením prvých predajní. Zatiaľ sa iba špekuluje, či to bude v Miloslavove alebo vo Zvolene. „Finalizujeme posledné prípravy na spustenie našich predajní na Slovensku. Čoskoro budeme pripravení odhaliť konkrétnejšie podrobnosti v blízkej budúcnosti,“ uviedli zástupcovia spoločnosti pre portál TVnoviny.